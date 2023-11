La ley de amnistía pactada por el PSOE y Junts abarcará desde 2012 hasta 2023. Así lo avanzaba este jueves el número tres del PSOE, Santos Cerdán, y ha confirmado este viernes el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños. También el secretario general de la formación independentista, Jordi Turull, ha apuntado al año 2012 como punto de partida de la norma en una entrevista con 'RAC1'.

Bolaños, que forma parte de la comisión negociadora del PSOE, ha precisado además en declaraciones a la 'Cadena SER' que la idea es que la norma -que está "pactada" a falta de resolver "algún detalle técnico", según ha reconocido- "beneficie a todas las personas que tienen causas penales, administrativas o contables" vinculadas al procés.

En este sentido, ha señalado como "elementos muy sustanciales" del proceso independentista la consulta de 2014 y el referéndum de 2017, pero ha señalado que "antes de estas fechas hubo actos preparatorios". "Por eso finalmente la amnistía se prolongará desde el año 2012 hasta el año 2023, hasta el año en curso", ha aclarado.

Preguntado acerca de si Laura Borràs podría resultar beneficiada por la amnistía, Bolaños ha aseverado que "la ley no está para beneficiar o para no beneficiar a ninguna persona": "Lo que sí dice es que han de ser causas vinculadas o relacionadas con el proceso soberanista. Es decir, lo que esté dentro del proceso soberanista será amnistiado y lo que esté fuera no lo será. Eso lo tiene que decidir un juez", ha zanjado.

Por otra parte, ha afirmado que alusión al 'lawfare' "no está en el acuerdo".