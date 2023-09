El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado en su discurso de investidura endurecer el Código Penal en lo referido al delito de malversación e introducir el de deslealtad institucional. "Debemos reforzar los instrumentos para proteger la dignidad del Estado, incorporando al Código Penal un delito de deslealtad constitucional, como ocurre en la mayoría de países de nuestro entorno, y volviendo a incrementar las penas de malversación de fondos públicos", ha expresado.

Con estas palabras ha desafiado a la bancada socialista, a la que se ha dirigido para agradecerles, de forma irónica, que le "vean incapaz de pactar" lo que ellos "sí van a pactar". Y ha ahondado en esta cuestión: "Lo que acabo de responder no es porque lo diga yo, es la misma respuesta que habrían dado Suárez, González, Aznar y Rajoy; si me apuran, hasta Zapatero en su momento. Es la misma respuesta que habrían dado todos los secretarios generales del PSOE, del primero a Rubalcaba".

"Esta misma respuesta es la que le falta por verbalizar a usted", ha destacado Feijóo, en referencia a la amnistía que estaría negociando el Gobierno con los independentistas catalanes a cambio de su apoyo en la investidura. "Es un ataque directo a los valores democráticos, privar de todo efecto todas las decisiones judiciales, reducir a meras soflamas la aprobación del Artículo 155".

Cree que Feijóo que "todo parte de la gran falacia de que la investidura del próximo presidente del Gobierno tiene que pasar irremediablemente por aceptar todas las exigencias del independentismo", algo que, según ha señalado, "no es cierto". Y ha añadido: "Incluso tendría que ser al revés. Los españoles no votaron que fueran decisivos al otorgarle tan solo el 5,5% de la totalidad de los votos. Es más, para lo que demandan no se pidió consentimiento a los españoles, y en consecuencia los españoles no lo concedieron".

"Ni el independentismo puede pretender ni el PSOE permitir que decida por todos los españoles Bildu, que hace seis meses llevaba a más de 40 condenados por terrorismo en sus listas", ha denunciado Feijóo, incluyendo en el mismo saco a ERC ni Junts "después de escuchar lo que exigen". "Esto no representa tampoco a la mayoría de catalanes", ha subrayado Feijóo, quien ha interpelado directamente a Sánchez para asegurar que "es mentira que no haya alternativa".

"Por supuesto que hay otro camino. Yo mismo lo demostré con el apoyo a Collboni o en vitoria", ha agregado el presidente del PP, advirtiendo acto seguido que "el 'somos más' de Sánchez es una mentira para tapar su derrota". En contraposición a los planteamientos socialistas, Feijóo ha aseverado que viene a "ofrecer un gobierno que se haga cargo de dejar los bloques, de garantizar estabilidad y abordar problemas de reformas a través de grandes acuerdos".