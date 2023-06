No es lo mismo pactar con Vox en Extremadura que en la Comunidad Valenciana o en Murcia. Es la idea que ha defendido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una comparecencia en la que ha hablado de los porcentajes obtenidos por la formación de extrema derecha en cada territorio.

Feijóo ha recalcado que los resultados "no han sido iguales en todas las comunidades autónomas", por lo que "no es lo mismo" el posible pacto que se puede alcanzar en la Comunidad Valenciana, como el que han cerrado PP y Vox, con el de Extremadura, donde Guardiola ha dicho 'no' a las exigencias de la formación liderada por Santiago Abascal, ya que es, según Feijóo, "el resultado más modesto de Vox" en todo el territorio nacional, mientras que el PP ha obtenido "casi el 39% de los votos".

Así, entiende Feijóo que las exigencias de Vox son "desproporcionadas" en Extremadura, donde buscaba presidir la Asamblea de Extremadura, tener "más representantes" que el PP en el Parlamento regional y formar parte del Gobierno autonómico con varias consejerías.

Según Feijóo, se ha actuado "de forma correcta" tanto en Valencia como en Extremadura, si bien los porcentajes no son excesivamente distintos. En Extremadura, el porcentaje de voto obtenido por Vox ha sido el 8%; en la Comunidad Valenciana, un 12%; y en Murcia, un 18%. Los porcentajes no son muy diferentes en Baleares o Aragón, donde Vox tuvo un 14% del voto y un 11% respectivamente.

Pese a estos datos, los resultados en la Comunidad Valenciana y en Extremadura son, para Feijóo, "totalmente distintos".

En su comparecencia, Feijóo ha defendido que la formación que lidera "tiene principios", negando que vayan a "mimetizarse con Sánchez". Además, ha delegado la responsabilidad de negociar los pactos postelectorales a los líderes populares regionales.

"No comparto que los dirigentes nacionales vengan a rectificar en todo o en parte las conversaciones que se estaban manteniendo con los dirigentes autonómicos", agrega Feijóo, negándose a que un dirigente nacional se "lleve el protagonismo" de estas negociaciones.

La defensa de Guardiola de su 'no' a Vox

La candidata del PP de Extremadura a la presidencia de la comunidad autónoma, María Guardiola, ha sido la protagonista política de las últimas horas tras negarse a dejar que Vox entre en su Gobierno por querer, dice, "hablar de ideología" y de "sillones".

"El señor Abascal dio la orden de que rodara mi cabeza para poder negociar en otras regiones y se vuelve a demostrar que en Madrid quieren decirnos a los extremeños, como si fuéramos ciudadanos de segunda, qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer", ha asegurado Guardiola en Al Rojo Vivo, que se define como "una mujer del siglo XXI" que busca "una Extremadura moderna, inclusiva, próspera y solidaria".

Ante la negativa de Guardiola a incluir a Vox en su Gobierno, los de Abascal han hecho montajes de la líder autonómica del PP acompañada de logos del PSOE: "A ver, señora Guardiola, que Extremadura no es de su propiedad. Que si quiere que todo siga igual e insulta a los votantes de Vox como hacen los satélites de la izquierda... pues pacte con la izquierda. Nadie notaría la diferencia".

También ha dejado un mensaje velado a Mazón por el pacto con Vox en Valencia, afirmando que ella no "traiciona" su palabra "por ser presidenta a toda costa". "Yo estoy pensando en mi tierra, en su futuro, en mis hijos, que necesitan esperanza y futuro. Solamente pienso en medidas y en que me acompañen los mejores", ha aseverado.

Vara se presentará a la investidura

Mientras tanto, el presidente en funciones de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pedido al PP que se abstenga para que permita que gobierne la lista más votada, la del PSOE que él lidera: "Dejen que haya Gobierno".

"Han fracasado, permitan que gobernemos nosotros, dejen que haya Gobierno, no dejen Extremadura fuera de sus preocupaciones", ha reclamado Vara, que lamenta que PP y Vox estén "utilizando" a los extremeños en "una partida de ajedrez" en tre ambas formaciones.

"Si hay que ir a elecciones se va, porque lo importante son ellos, no Extremadura", ironiza, incidiendo en que sería "muy negativo" repetir elecciones. "Había que elegir entre estabilidad o líos, pues estos son los líos", lamenta Vara.