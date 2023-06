La candidata del PP en Extremadura ha lanzado un mensaje velado al líder del partido en la Comunitat Valenciana, que ha firmado un pacto con Vox en el que se silencia la violencia machista. Una línea roja que Guardiola no ha traspasado dejando en evidencia al resto del PP nacional.

Preguntada en Al Rojo Vivo por su antítesis dentro del PP, María Guardiola ha asegurado que "allí funcionan otras claves, allí hay problemas lingüísticos": "Hay otros parámetros que yo no soy capaz de medir ni de analizar porque yo no tengo el pulso. Yo me he pateado Extremadura, yo hablo de mi tierra".

A continuación, ha lanzado una frase que puede interpretarse como un mensaje a su colega Mazón: "Yo no voy a traicionar mi palabra por ser presidenta a toda cosa, si yo solamente pensara en mí, que es lo que están haciendo el resto de partidos, hubiera sido 'cojo la presidencia y ya veremos en cuatro años'".

"Yo estoy pensando en mi tierra, en su futuro, en mis hijos, que necesitan esperanza y futuro. Solamente pienso en medidas y en que me acompañen los mejores", ha zanjado.

Ferreras también ha preguntado a Guardiola por el pacto del PP y Vox en la localidad extremeña de Navalmoral de la Mata, y la líder autonómica ha salido al paso asegurando que ha "dejado libertad en los municipios para los mejores pactos en cada pueblo": "Extremadura es diversa, es muy grande y en cada municipio hay una circunstancia".

La popular ha zanjado la cuestión volviendo a repetir que ella estará "tranquila": "Habré hecho en conciencia lo que creo que es mejor para mi tierra y es el ejemplo que le quiero dar a mis hijos, y quiero dormir tranquila todas las noches y es lo que hago".