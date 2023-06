Después de la sorpresa en el pleno, María Guardiola ha hecho algo que no habíamos visto hasta ahora en las filas del PP: decir basta a la ultraderecha. No los quiere en su gobierno, como le imponía Vox. La actitud de Guardiola contrasta con la de Carlos Mazón, su compañero en la Comunidad Valenciana. A Mazón le faltó tiempo para pactar con la ultra derecha: a los 15 días ya firmó un acuerdo de coalición que era un muestrario de obviedades y vaguedades.

Mazón y Guardiola, dos voces en un mismo partido. Dos formas totalmente diferentes de tratar a la ultraderecha dentro del PP. Y las dos con el visto buena de la dirección del partido. Pero ante este escenario, para el presidente del PP, para Núñez Feijóo, ¿cuál es su Partido Popular?

¿Cuál es el PP que se presenta el próximo 23 de julio? ¿El que apoya pactar con Vox sin pensarlo como en la Comunidad Valenciana o el PP que frena la entrada de la ultraderecha en los gobiernos como ha hecho María Guardiola en Extremadura? ¿Feijóo está dispuesto a aceptar las exigencias de Abascal si lo necesita para llegar a la Moncloa o frenará cualquier intento de que la ultraderecha gobierne en España?

Los votantes del PP deberían saber a qué se enfrentan si depositan la papeleta del PP cuando vayan a votar dentro de 34 días. Además Feijóo debería explicarlo por coherencia. Los populares han criticado durante años a Pedro Sánchez por no anunciar durante la campaña con quién iba a pactar si necesitaba apoyos para gobernar. Ha quedado claro que los candidatos autonómicos del PP no piensan lo mismo sobre la ultraderecha. Lo que no está nada claro es lo que piensa Feijóo.