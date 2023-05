El Partido Popular ya ha arrancado la precampaña electoral previa a los comicios generales que se celebrarán el 23 de julio. Precisamente, la fecha escogida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para adelantar las elecciones se ha convertido ya en el primer elemento de discordia, y los populares la están usando a modo de arma arrojadiza contra el líder del Ejecutivo y el PSOE para partir con cierta ventaja en este 'sprint' electoral hasta el 23J. Así lo ha hecho, al menos, Alberto Núñez Feijóo.

"Ni doce horas después de una elecciones se han convocado otras. Para esto se podían haber realizado unidas. Se habrían ahorrado miles de euros e incomodidades. En el mayor éxodo vacacional es un hecho sin precedentes", ha denunciado el líder de la oposición, que asegura que "los ciudadanos tienen más ganas de votar que nunca y decidir el futuro". Por ello, el presidente de los populares no ha dudado a la hora de afirmar que "Pedro Sánchez quiere que los españoles elijan entre las urnas o sus merecidas vacaciones".

Así lo ha expresado en un encuentro reciente con miembros del partido y ha compartido poco después a través de redes sociales. Aquí, en su cuenta, ha insistido en que "la elección es otra", precisando que "hay que escoger entre Pedro Sánchez o España". "Y no tengo ninguna duda de que los españoles elegirán España", ha concluido Feijóo en su intervención.

Lo cierto es que la crítica que ya está esgrimiendo contra Pedro Sánchez resulta incoherente con lo que el propio Feijóo ha hecho en el pasado, cuando era presidente de la Xunta de Galicia. Entonces, el máximo mandatario de los populares convocó elecciones autonómicas justo después de la pandemia. Fue el 12 de julio, 11 días antes que las generales que se van a celebrar ahora.

Esta ya supuso una fecha inédita en la historia democrática en España, en aquel caso condicionadas por los estragos del COVID-19 en el país. Así las cosas, Feijóo admitió entonces que la fecha era "muy inoportuna", pero defendió su necesidad: "Tenemos que tener un Parlamento operativo elegido por los gallegos cuanto antes". Precisamente, "mejor cuanto antes" fue la primera valoración que hizo Feijóo cuando conoció la convocatoria de elecciones anticipadas, exhibiendo así una incoherencia en el sentido de su discurso.

Esa incoherencia, sin embargo, no es la primera. Tampoco ha sido motivo, como no lo ha sido en las últimas semanas a propósito de las elecciones municipales y autonómicas del 28M, para no sacar toda la artillería pesada contra Sánchez y los socialistas. "Cinco años de gobierno del PSOE, Podemos, Bildu y los independentistas han sido suficientes. Las dañinas consecuencias para la nación están a la vista de todos y forman parte de un modelo agotado que debe terminarse para siempre. La España que no ha soportado este lustro del 'sanchismo' no puede consentir cuatro años más", ha asegurado ya Feijóo.