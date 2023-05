"Mejor cuanto antes". Así de tajante ha valorado Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, el adelanto de las elecciones generales anunciado por Pedro Sánchez para el próximo 23 de julio. Así, ni 24 horas ha tenido el PP para celebrar su victoria electoral antes de pensar en los próximos comicios. "España dio ayer el primer paso para abrir un nuevo ciclo político, y convoco desde este instante a todos a culminar ese ciclo que finaliza el 23 de julio", ha apuntado el líder de los populares, asegurando que "anunciar elecciones inmediatas no oculta lo ocurrido" el 28M, donde "los españoles han dicho basta, hasta aquí hemos llegado".

"El 'sanchismo' no ha sido derogado todavía. Es el 23J cuando habrá que expresar con nitidez qué camino quiere emprender nuestra nación en los próximos cuatro años", ha advertido Feijóo, quien ha pedido a España "una mayoría clara, incontestable y contundente para iniciar un nuevo rumbo". "Tenemos que dejar atrás cinco años para olvidar y recuperar los valores que nos son propios. Cinco años de gobierno del PSOE, Podemos, Bildu y los independentistas han sido suficientes. Las dañinas consecuencias para la nación están a la vista de todos y forman parte de un modelo agotado que en mi opinión debe terminarse para siempre", ha añadido el dirigente del PP.

A este respecto, Feijóo ha apuntado además que "la España que no ha soportado este lustro del 'sanchismo' no puede consentir cuatro años más. Ni las políticas ni el clima social generado son lo que España quiere". El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez sitúa las elecciones generales el próximo 23 de julio en un órdago evidente a la izquierda para aglutinarse frente a la muestra de músculo de la formación de Feijóo este 28 de mayo. El PP ha ganado en 30 de las 50 capitales de provincia de España y ha conseguido hacerse con la victoria en 8 de las 12 comunidades autónomas que se presentaban a los comicios del 28 de mayo.

La victoria del PP, al detalle

No obstante, en seis de ellas precisará a Vox para gobernar, un apoyo que desde la formación de extrema derecha ya advierten de que no será gratuito. En esta línea, el Partido Popular ya había reaccionado en un primer momento al inesperado anuncio del presidente asegurando que la moción de censura contra la Moncloa no fue la de Tamames (Vox), sino el 28 de mayo. Fuentes del PP han valorado estos resultados como "el principio del fin del sanchismo" que, dicen, quieren "derogar".

Las mismas fuentes han indicado a laSexta que el presidente del Gobierno quería "llevarse el protagonismo del resultado de este domingo" y han afirmado estar "preparados" para la convocatoria del 23 de julio. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha revalidado su mandato obteniendo, además, la mayoría absoluta, solo ha llamado a los votantes a "completar el trabajo", al tiempo que ha incluido en sus redes sociales un vídeo de la celebración de la noche electoral en Génova en el que Almeida celebra "la cara de presidente del Gobierno" que se le estaba poniendo a Alberto Núñez Feijóo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que también ha conseguido la mayoría absoluta en la región, ha achacado el adelanto electoral de Sánchez a una "rendición" al estar "en un callejón sin salida" después de que los ciudadanos "de lado a lado" hayan hablado en las urnas. En una entrevista en Telemadrid, Ayuso ha señalado que el proyecto de Pedro Sánchez está "agotado" y el 28M han sido "8.000 mociones e censura" por toda España de los ciudadanos que no quieren que cambien su país "por la puerta de atrás" junto a minorías que dicen "os odio".

"Está en un callejón sin salida, es una rendición, esto acaba aquí", ha augurado Ayuso, que se ha preguntado si Sánchez seguirá proponiendo para las elecciones del 23 de julio "un gobierno con la ultraizquierda y Bildu" como esta haciendo ahora. El candidato del PP al Ayuntamiento de Badalona, ha asegurado que se trata de una decisión de interés personal para Sánchez, mientras que la candidata extremeña, María Guardiola, ha destacado que es una "gran noticia" para Extremadura porque "cuanto antes tenga un gobierno de Feijóo para trabajar, mejor".