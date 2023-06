Pedro Sánchez ha instado a Alberto Núñez Feijóo a protagonizar un 'cara a cara' semanal hasta las próximas elecciones generales del 23J. El candidato 'socialista' y aún presidente del Gobierno se ha ofrecido a participar en todos los debates electorales a los que se les ha invitado desde diversos medios de comunicación con el objetivo de "contrastar" las propuestas políticas de las dos formaciones que, ha dicho, podrían ganar: PSOE y PP.

"Queremos debatir, no monólogos", ha aseverado el presdiente del Gobierno, que ha instado a hacerlo desde el próximo lunes para exponer "con claridad" el contraste de proyectos. Además, se ha ofrecido a participar en debates con el resto de grupos políticos al pertenecer, ha añadido, a un sistema electoral que ya no es bipartidista.

Una propuesta que aún no ha sido respondida por el líder de la oposición y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, si bien fuentes de la dirección del partido han reivindicado a laSexta que Sánchez "hizo cero debates cara a cara en dos procesos electorales".

"Pide más debates en dos meses de los que ha habido en 40 años. Muestra la desesperación del presidente del Gobierno, es evidente que está más cómodo en los platós de televisión que en la calle", han reiterado.

No obstante, Feijóo no mantenía esta postura cuando era candidato a la relección de la Xunta de Galicia. En 2016, el entonces presidente autonómico insistía en que "tomar parte de un debate electoral no es una cuestión opinable", puesto que se trata "de un acto obligatorio". Entonces, el líder gallego se mostraba dispuesto a debatir "con todas las fuerzas" y reiteraba la necesidad de participar en debates democráticos.

A las 13:00 horas de este mismo lunes, el portavoz de la campaña del PP, Borja Sémper, hablará en una rueda de prensa sobre la propuesta del presidente del Ejecutivo.