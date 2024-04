El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha pedido este miércoles "valentía para llamar a las cosas por su nombre" en referencia a las declaraciones del candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, en las que dijo que ETA fue un "grupo armado" y rehusó hablar de terrorismo. Asimismo, Puente ha sostenido que en la formación abertzale "no hay punto de madurez democrática", y ha insistido en que "no es un socio de Gobierno".

En su intervención en el foro Wake Up Spain! que organiza El Español, ha afirmado que "el PSOE de Euskadi sí está en la posición de llamar a las cosas por su nombre", tildando de "decepción" la postura del político del partido vasco. "Para mí es una gran decepción, soy una persona bienintencionada y creía que ese mundo estaba en condiciones de dar los pasos que son ya inevitables y que tenía la valentía de decir las cosas por su nombre", ha cargado Puente, que ha aplaudido "la valentía" del candidato socialista.

El Gobierno no tardó este martes en tildar de "cobarde" y un "absoluto desprecio" a las víctimas y a las sociedades vasca y española al no reconocer que ETA fue una banda terrorista. Sin embargo, la reacción del ministro de Transportes ha ido más allá, asegurando que Bildu no es socio del Ejecutivo. "No sé cuánto tiempo necesitarán para dar los pasos, pero está claro que no han llegado al punto de madurez democrática que algunos creíamos que se encontraban", ha criticado.

Preguntado si puede Eh Bildu seguir siendo un socio del Gobierno en el Congreso, Puente ha sostenido que "lo importante es para qué, no con quién" y ha afirmado: "EH Bildu no es un socio de Gobierno, nuestro socio es Sumar".

A renglón seguido, ha señalado que con Bildu han alcanzado acuerdo y que es un socio parlamentario "si es para subir el salario mínimo interprofesional o para subir las pensiones". Sin embargo, "difícilmente", añade, "pueden tenerle como un socio estable y a la recíproca porque le faltan dar pasos indispensables".

Fuente del Gobierno y PSOE, por su parte, han indicado a laSexta que "nadie duda en las filas del PSOE y del Gobierno que las palabras" del candidato abertzale "son impresentables e indecentes en un Estado de derecho", pero el Ejecutivo "no se va a replantear su política de alianzas". "Somos muy conscientes de los números", ha agregado y han explicado que ellos están pactando con Bildu para avanzar en derechos sociales.