La campaña electoral de las elecciones del 28M ha vivido su sexto día envuelto en anécdotas. Pedro Sánchez ha estado en Palma de Mallorca; Feijóo, en Santander; Yolanda Díaz, en Valladolid y Mónica García, en Madrid.

Sánchez ha sido uno de los que más atareado ha estado. Entre vítores de "guapo" que ha agradecido, el presidente del Gobierno ha llegado a recibir un "te quiero" por parte de los militantes. Pero no todo ha ido rodado, ya que casi se olvida de saludar al alcalde.

Yolanda Díaz ha vivido un acto en el que ha acompañado a una plataforma municipal parecida a lo que quiere ser Sumar a nivel nacional... y que cuenta con Podemos dentro. "No solo tiene la capacidad permanente de sorprenderme. Me da fuerza, me da energía, me da esperanza", ha reconocido.

Mónica García ha estado junto a los vecinos de San Fernando de Henares después del debate vivido este martes, mientras que a Feijóo le ha tocado dar paseos y pararse a charlar. "De tus ojos me acuerdo", ha dicho a una mujer que le preguntaba si se acordaba de ella.

Tras casi una semana de campaña, han empezado las confidencias, con Emiliano García-Page siendo uno de los más 'espontáneos' hablando acerca de sus hijos e incluso de su vida sexual. Este día hemos llegado a ver a José María Aznar teniendo un humano tropiezo en plena calle, del cual se ha sobrepuesto de buena manera.

Este miércoles hemos escuchado sonar el móvil de Salvador Illa, visto un cartel de Vox puesto del revés y una imagen de Trías yendo marcha atrás por las calles de Barcelona. La campaña está en marcha y todavía quedan momentos de lo más únicos por vivirse.