Juan Lobato, candidato del PSOE en la Comunidad de Madrid, ha analizado la situación a la que llega a estas elecciones autonómicas del 28 de mayo, con unas encuestas que dan a la 'popular' Isabel Díaz Ayuso prácticamente la mayoría absoluta y sitúan al PSOE en tercer lugar, después de Más Madrid. Asegura Lobato que, aunque es consciente de las encuestas, se fiará de los votos, y confía en que en la Comunidad de Madrid hay "una mayoría de demócratas con convicciones sociales" que apoyarán una "regeneración contundente" después de casi 30 años de gobierno del PP en la región.

Además, sobre Ayuso, ha insistido en que piensa en clave nacional, y argumenta que no le importa tanto Madrid: "Hay una mayoría de gente sensata que entiende que esto no va de una Ayuso que está pensando en moverle la silla a Feijóo como hizo con Casado", ha defendido. También ha criticado que su programa "se llama España en vez de llamarse Madrid". "Todo el mundo sabe que pase lo que pase, gane o pierda ella, gane o pierda Feijóo, Ayuso no va a estar en enero en la Comunidad de Madrid", ha zanjado el socialista.

Por su parte, ante el reto de liderar el PSOE en un "momento complicado", establece la sanidad y la educación como sus principales retos a afrontar si llega al gobierno de la comunidad. "Tiene narices que en pleno 2023 vayamos a peor en vez de a mejor con la Sanidad, es un tema vital", ha afirmado.

Además, aboga por "cobrar los impuestos que hacen falta para servicios públicos de excelencia". "Nos hacen falta 900 millones más al año para financiar el plan para la educación pública y la sanidad pública y eso se saca de introducir progresividad al sistema tributario en Madrid", ha explicado, porque, a su juicio, "no puede pagar lo mismo quien gana 50.000 euros que quien gana 300.000 euros".