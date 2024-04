A menos de una semana para el inicio de la campaña en Cataluña, los partidos ya empiezan a lanzar sus primeros mensajes. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha arremetido contra Salvador Illa, cuya opinión, ha dicho, es "irrelevante". "Yo creo que esto no va de lo que diga Illa, sino de lo que necesite Sánchez", ha afirmado Feijóo, quien ha dicho que Sánchez "es presidente porque Puigdemont ha querido que fuese presidente".

"Por tanto, es irrelevante lo que opine el señor Illa, porque lo importante es lo que pacte Sánchez-Puigdemont", ha añadido el presidente del Partido Popular, al tiempo que ha manifestado que los socialistas dependen de los pactos que hagan con Puigdemont.

Por su parte, el líder de Junt, Carles Puigdemont, ha descartado cualquier pacto de gobernabilidad con los socialistas, y ha expresado en el 'Diari ARA' que solo pactaría con Esquerra. "No sería capaz de hablar con el PSC para formar un gobierno", ha asegurado el político independentista, tras lo que ha señalado que "una cosa es la estrategia del diálogo y otra la de la negociación". "No tiene nada que ver; nosotros no nos hemos casado con el PSOE", ha defendido.

En este sentido, el candidato de Junts ha reconocido que "si hay una mayoría independentista, llamaría al presidente Aragonès". "Tenemos que hablar, tenemos que trabajar codo con codo. Si quiero gobernar con alguien, es con Esquerra Republicana", ha manifestado.

Sin embargo, los antecedentes con Junts hacen que el president Aragonès no tenga tan claro que realmente se pueda repetir una coalición: "Todas las sumas que podamos hacer irán siempre condicionadas a poder llegar a un acuerdo sobre las bases para hacer un referéndum; pero insisto en que la unidad no se predica, sino que se practica, y lo que hemos visto en estos últimos tres años por parte de Junts ha estado muy lejos de esto".

Estas diferencias podrían pasar factura, como ya pasó con la ruptura del Gobierno un año después de las últimas elecciones.