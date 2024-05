Este domingo, 12 de mayo, se celebran las elecciones en Cataluña, una cita adelantada en las que los catalanes tendrán que elegir a sus 135 diputados y representantes del Parlament para los próximos cuatro años. Pero no todos los catalanes y censados en esta comunidad pueden votar hoy, pues habrá quienes habrán solicitado presentar su voto por correo.

Los electores que optaron por esta vía, podían solicitar su voto hasta día 2 de mayo, teniendo hasta el 9 de mayo para depositar el voto en cualquier oficina de Correos. ¿Pero se cuentan estos votos en el mismo momento que el resto? Lo cierto es que todas las papeletas que se hayan enviado por correspondencia se suman a las papeletas depositadas presencialmente el mismo día 12 de mayo. Y esto ocurre a las 20:00h, cuando cierran los colegios electorales y ya no se puede votar más.

Durante toda la jornada electoral del día 12 de mayo, desde las 9:00h hasta las 20:00h (hora del cierre de colegios), los funcionarios de Correos son los encargados de trasladar las papeletas del voto por correo a los colegios y mesas correspondientes, según cada caso. A las 20:00h, con las mesas cerradas, el voto por correo se introduce en las urnas correspondientes, justo después de finalizar el voto presencial.

Esto es, los votos por correo se depositan en las urnas de cada mesa electoral cuando termina el voto presencial y se contabilizan conjuntamente. Cuando el voto por correo se introduzca en las urnas correspondientes, será cuando dé comienzo el escrutinio de cada mesa electoral, y no antes.

Votar por correo no exime de ser citado para mesa electoral

Es importante aclarar que las personas que hayan votado por correo no pueden votar de forma presencial el 12 de mayo, pues su voto ya ha sido emitido —e incluso si no se ha votado, tampoco pueden, porque quedan marcados en el censo electoral como solicitantes del voto por correo—. También debemos saber que votar por correo no nos exime de ser citado para estar en una mesa electoral.

Por otro lado, los votos emitidos desde el extranjero (voto CERA) se cuentan cinco días después de las elecciones y es cuando el recuento será realmente definitivo, aunque es cierto que este voto CERA no suele cambiar demasiado el resultado que sale de las urnas el mismo día de las elecciones, en este caso el domingo.

Para garantizar el voto por correo de todos aquellos censados en Cataluña que quieran ejercer su derecho al voto en estas elecciones autonómicas, Correos ha formalizado más de 600 contratos de refuerzo en toda España, según anunció la empresa en un comunicado. "Estas personas trabajarán atendiendo a los ciudadanos en las oficinas, repartiendo envíos y ocupándose de tareas logísticas en los centros afectados".

Cuando termine al fin el recuento electoral, incluido ese voto CERA, sabremos quién gana las elecciones y será cuando, empieza la ronda de negociaciones entre partidos con el fin de llegar a pactos que permitan formar gobierno en Cataluña y definir, por tanto, quién será el president de la Generalitat durante los próximos cuatro años.

Estas elecciones tendrían que haberse celebrado en 2025, pero Pere Aragonés, saliente president, al no conseguir sacar adelante los presupuestos en Cataluña, decidió adelantar la convocatoria electoral un año. Así, el pasado 13 de marzo, Aragonès convocó elecciones anticipadas en Cataluña para este 12 de mayo.