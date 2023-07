La derecha sigue avanzando en sus pactos con la ultraderecha. Tras cerrar acuerdos con Vox en la Comunitat Valenciana, Extremadura y Baleares, entro otros, esta semana todos los ojos están puestos en Murcia.

Allí, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha anunciado que su partido llamará hoy a Vox con el fin de reactivar la negociación para lograr un acuerdo programático y que la investidura del candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, sea válida.

Así, Segado ha confirmado que van a proponer a Vox un calendario de negociación antes de la sesión de investidura y ha reconocido que sí han mantenido contactos previos con la formación de Santiago Abascal, tal y como han hecho público. La mayoría para gobernar está en 23 escaños y López Miras necesita los apoyos o la abstención de Vox, que consiguió hasta 9 diputados en la Asamblea.

El modelo a a seguir para Miras sería el acuerdo alcanzado con Vox en Baleares. Es decir, un gobierno en solitario, investido con la abstención de Vox pero sin carteras para los de Abascal. Algo que no acepta de momento esta formación, que exige entrar en el Ejecutivo después de que el PP les haya dejado fuera de la Mesa del Parlamento y López Miras gobernara la pasada legislatura con "tránsfugas" de Vox y Ciudadanos para frenar el intento de moción de censura del PSOE.

En sus últimos actos públicos, Abascal ha sido claro. El líder de extrema derecha ha pedido al PP que esté "a la altura de las circunstancias" y "no prive" a los murcianos del mismo "cambio de rumbo" que se ha producido en la Comunitat Valenciana, donde habrá un bipartito entre ambas fuerzas para los próximos cuatro años en la Generalitat. "En estas elecciones los murcianos nos han dado el doble de apoyos de los que teníamos y no los vamos a entregar de forma gratuita a aquellos que nos han demostrado que no son de fiar", por lo cual "hay que ver cuáles son las fórmulas o mecanismos para el cumplimiento de un posible acuerdo" porque "el señor López Miras mintió a Vox, gobernó con tránsfugas y eso es algo que tiene consecuencias".

Vox presiona para entrar en el Ejecutivo y allá donde no lo consigue, los acuerdos programáticos con el PP evidencian que los de Feijóo asumen el marco ideológico impuesto por Vox para llegar al poder. En Baleares por ejemplo, Marga Prohens ha asumido como propios algunos conceptos defendidos por la ultraderecha y que no llevaba en su programa. Es el caso del adoctrinamiento en las aulas, la derogación de la ley de Memoria, la autorización de menores en las corridas de toros o la supresión de la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos. La "violencia de género", que aparece en múltiples ocasiones en el programa del PP, desaparece en el documento firmado con Vox. También se endurecen las condiciones para que los inmigrantes puedan acceder a subvenciones o ayudas del Govern y se les vincula directamente con la "inseguridad".

Así las cosas, la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional de Murcia fijará hoy la fecha del debate de investidura, que podría producirse a partir del 6 de julio.