La directora de 'El Plural' Angélica Rubio ha calificado este domingo en el especial electoral de Al Rojo Vivo de "históricos" los resultados del PSC en las elecciones de este domingo en Cataluña, señalando el gran papel que han jugado dos protagonistas fundamentales: el candidato Salvador Illa y el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Preguntada por el director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, si cree que ha tenido que ver algo los cinco días de reflexión de Sánchez, la periodista ha destacado que "hay algo más de fondo".

"Es histórico. Es la primera vez en la historia en la democracia que el independentismo pierde la mayoría absoluta. Es un dato objetivo", ha resaltado. Y ha enumerado "dos datos indiscutibles". Por un lado, "con la represión y los palos, el independentismo se disparó" y con el diálogo y la reconciliación, el independentismo se ha ido a mínimos históricos.

Asimismo, ha señalado que hay dos "protagonistas del éxito: Salvador Illa, que ha hecho una campaña magnífica, y Pedro Sánchez". Sobre el efecto "me voy, me quedo" del presidente, ha asegurado que ella "no se atreve a medir si ese hecho ha impulsado" estos resultados. No obstante, zanja: "La sociedad catalana ha decidido cerrar una etapa".