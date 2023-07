El PP tensa su relación con Vox tras una investidura fallida en Murcia. El partido liderado por Feijóo se niega a introducir a la ultraderecha en el Gobierno como ha hecho en otras comunidades. Desde Vox acusan a los populares de llevar a cabo una estrategia en clave nacional que cambiará tras el 23J.

Santiago Abascal ha defendido en una entrevista en 'Espejo Público' su postura, asegurando que seguirán sin apoyar la investidura de López Miras en solitario. "Nos ha elegido el 18% de los murcianos, es una fuerza superior a la del resto de regiones en las que hemos entrado en el gobierno", ha recordado.

Además, ha indicado que es una representación superior a la que obtuvo en el pasado Ciudadanos. "Ellos tuvieron el 12% en la anterior legislatura y el PP los metió en el Gobierno con cuatro consejerías", ha indicado.

Por tanto, considera que lo que están haciendo ahora los populares es "un chantaje" a Vox para que haga como que "no existe". Abascal ha indicado que en otras ocasiones se abstuvieron para que el PP pudiese gobernar y luego tuvieron que ver cómo el partido liderado por Feijóo "no cumplía con los acuerdos". "Que el PP pretenda que le demos un cheque en blanco a través de acuerdos de investiduras que no cumplen no va a ocurrir", ha asegurado.

De esta forma, ha vuelto a insistir en que no van a cambiar de opinión en Murcia. "Tendría que darme un golpe en la cabeza", ha indicado el líder de Vox, dejando claro que no piensan cambiar de postura.

Unas declaraciones que ha realizado el mismo día que el popular Fernando López Miras intentará, en segunda votación, ser investido presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tras fracasar el primer intento el pasado viernes, frustrado por los 24 votos en contra que recibió desde las bancadas de PSOE, Vox y Podemos-IU Verdes-AV.

De fracasar esta segunda votación, se abriría un plazo de dos meses, a contar desde la primera votación (el 6 de julio), para tratar de llegar a un acuerdo que permita la investidura. Si ningún candidato hubiera obtenido la confianza, la presidenta de la Asamblea Regional disolverá la cámara, convocándose nuevas elecciones