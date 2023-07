No ha habido sorpresas en lasesión de investidura en Murcia. El candidato del PP a la presidencia de la región, Fernando López Miras, que acudía sin los apoyos necesarios, deberá acudir a una segunda votación después del 'no' de Vox.

Aunque tampoco parece probable que en una segunda vuelta el PP logre el apoyo, en este caso con una abstención de Vox. "Es sorprendente que Vox haya unido sus votos a Podemos y a PSOE para votar en contra del PP", ha denuncia López Miras en ARV después de la votación. "Yo he pedido a Vox una reunión esta misma tarde, pero para hablar de programa, de las cosas que importan a los murcianos. Pero ellos insisten en que si no se habla de puestos de gobierno no se sientan a negociar nada", ha insistido sobre el estado de las negociaciones con la extrema derecha.

Así, el candidato del PP ha justificado su negativa a que Vox entre en su posible ejecutivo. "Los ciudadanos de Murcia han querido que la única alternativa a un pacto de PP-Vox sea el bloqueo. Es una situación muy diferente a la de Extremadura (donde Guardiola sí le ha dado puesto de gobierno a Vox). Los murcianos han dicho que quieren un gobierno del PP", ha sentenciado.

Esta misma mañana, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, José Angel Antelo, hacía la "enésima llamada al entendimiento sin chantajes ni líneas rojas" al PP, pidiendo a López Miras que "recapacite, que se siente a negociar sin líneas rojas, ni chantajes y haga entrar en razón a Feijóo, o que se independice de él, que acepte el mandato que nos dieron los ciudadanos y que alcancemos un acuerdo en función de nuestra representación".

Vox insiste en entrar en el gobierno murciano. La mano de Vox es "firme, va a estar tendida hasta el último momento", según Antelo, que le ha demandado que "no conduzca a la Región a las urnas", porque, ha defendido, la Región "no merece que nos conduzcan a las urnas por mandato de Feijóo, se lo vuelvo a repetir".

El candidato 'popular' solo ha obtenido los apoyos de su grupo, 21 diputados, al no haber alcanzado aún un acuerdo con Vox. Tendrá una segunda oportunidad para ser investido presidente el lunes, 10 de julio, a las 11.00 horas, fecha en la que se repetirá la votación.

López Miras ha lamentado que si no se deposita la confianza en quien "debe estar al frente de la gestión" los próximos cuatro años, "persistirá un bloqueo institucional que los ciudadanos de la Región no se merecen y que la sociedad no se puede permitir". "No nos eligieron para eso", ha señalado durante su intervención en esta segunda jornada del debate de investidura. A su parecer, los ciudadanos "no tienen entre sus preocupaciones si la clase política es capaz de llegar a acuerdos, de anteponer los intereses generales a los particulares" sino que "dan por hecho que es nuestra obligación, que es nuestra responsabilidad".