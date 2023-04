No se puede pactar con quien insultas. La postura irrespetuosa de Podemos con sus compañeros de coalición en las elecciones autonómicas y municipales ha traspasado una línea sentimental de la que es muy difícil volver con la publicación de un vídeo de propaganda para su fiesta de primavera en Zaragoza. La estrategia adanista de despreciar a todos los militantes históricos de este país tiene como objetivo quemar cualquier tipo de puente con las organizaciones con las que se pretende pactar en las generales y con las que se confluye de cara a las elecciones del 28M. A Podemos le da igual lo que pase en los municipios, pero a IU no porque de ahí nace su red y militancia. Ya no hay espacio para la interpretación, Podemos no quiere pactar y se dedica a insultar a despreciar a sus aliados en el espacio. El malestar en las filas del PCE e IU con el insulto a su militancia histórica es difícil de expresar en un texto. No es necesario comentar el repliegue identitario de Podemos en su vídeo, pero sí cómo lo hace a costa de despreciar el compromiso histórico del PCE en contra de la organización atlantista que ellos sí siempre han defendido. El PCE nunca ha cambiado su posición y siempre ha mantenido coherencia en sus posiciones con respecto a la OTAN. Una coherencia y compromiso que nunca ha existido en Podemos y que ni siquiera se corresponde con una posición firme entre hechos y discurso desde que están en el gobierno.

El vídeo de Podemos en uno de sus extractos dice lo siguiente: "Podemos es el militante de toda la puñetera vida. Que alucina y se indigna cuando ve que sus ministros se ponen de perfil con la OTAN y en la guerra de Ucrania y que solo Ione dice lo que él piensa. Y se enfada porque a él le gusta más el rojo que el morado y se acuerda de que Podemos no le gustó al principio. Pero su instinto le dice quiénes son los suyos". La desconsideración y arrogancia de Podemos con el PCE y los militantes históricos no es la primera vez que se produce y ahonda en una de las declaraciones que siempre ha acompañado a Pablo Iglesias y que, pese a disculparse, parece no haber hecho enmienda después de la publicación del nuevo vídeo de Podemos. El entonces líder de Podemos se refería así a IU y el PCE en el año 2015 en una entrevista en Público y Critic:

"Os avergonzáis de vuestro país y de vuestro pueblo. Consideráis que la gente es idiota, que ve televisión basura y que no sé qué y que vosotros sois muy cultos y os encanta recoceros en esa especie de cultura de la derrota. El típico izquierdista tristón, aburrido, amargado..., la lucidez del pesimismo…sigue viviendo en tu pesimismo existencial. Cuécete en tu salsa llena de estrellas rojas y de cosas, pero no te acerques, porque sois precisamente vosotros los responsables de que en este país no cambie nada. Sois unos cenizos. No quiero que cenizos políticos, que en 25 años han sido incapaces de hacer nada, no quiero que dirigentes políticos de Izquierda Unida, y yo trabajé para ellos, que son incapaces de leer la situación política del país, se acerquen a nosotros. Seguid en vuestra organización. Presentaos a las elecciones, pero dejadnos en paz. Habéis sido incapaces en muchísimos años de entender lo que estaba pasando, de hacer una lectura coherente. Quedaos en vuestro sitio. Podéis cantar la Internacional, tener vuestras estrellas rojas… yo no me voy a meter con eso. Es más. Hasta puede que vaya, porque a mí eso también me emociona y me gusta, pero no quiero hacer política con eso. Dejadnos vivir a los demás".

Podemos y el PCE frente a la OTAN

La postura de Podemos al respecto a la OTAN sí que puede calificarse de ponerse de perfil a la vista de los hechos, votaciones, actuaciones y posiciones veleta que la formación morada ha mantenido en su corta existencia histórica. La relación de hechos pone en evidencia a Podemos. Enrique Santiago, Secretario General del PCE, votó en contra de la inclusión de Suecia y Finlandia en la OTAN al contrario que Ione Belarra y el resto de miembros de Podemos, que se abstuvieron y se pusieron de perfil para no contrariar al Gobierno. Enrique Santiago no se levantó a aplaudir a Volodymir Zelensky cuando participó en el Congreso en su intervención telemática mientras que Ione Belarra sí se levantó a aplaudir al presidente de Ucrania. La postura de Podemos con respecto a la OTAN nunca ha pasado de ser una pose fingida en el presente para marcarle el paso a Yolanda Díaz mientras votaba el aumento de los presupuestos en defensa y el aumento de la presencia de EEUU en las bases españolas. Su crítica a la OTAN solo se ha producido tras la salida de Pablo Iglesias de la vicepresidencia del Gobierno cuando, mientras tenía labores ejecutivas, siempre respetó la presencia de España en la OTAN que consolidó con el fichaje del general OTAN que comandó la misión de España en Libia. Podemos nunca ha cuestionado en sus políticas la presencia de España en la organización atlantista desde el año 2015.

Pablo Iglesias consideró en su momento que la OTAN, como el debate monarquía y república, les restaba posibilidades de gobernar y eludieron posicionarse o lo hicieron de manera nítida asumiendo los consensos de la transición. El fichaje de Julio Rodríguez, exjefe del Estado Mayor para la Defensa se produjo para acercarse al sector otanista español cuando se les acusaba de salirse del consenso atlantista y eso no era transversal. La posición marcada por el general y el programa de Podemos dejaba clara cuál era la posición de Podemos con respecto a la OTAN en el momento de presentarse a las elecciones de junio de 2015: "Seguiremos respetando los acuerdos de las organizaciones a las que pertenecemos, como son la OTAN y la UE, pero apostamos por una defensa integral europea, que creo que es el futuro…La OTAN es una organización que nació para un determinado papel y por lo que ahora apuesta Podemos es por un reforzamiento de la defensa europea defendiendo esta posición estratégica, tanto de España como de Europa, dentro de la OTAN". En Podemos fueron mucho más allá de respetar los acuerdos al declarar que la OTAN era "necesaria". Nunca jamás en la historia del PCE e Izquierda Unida encontrarán una declaración nítida a favor de la organización atlantista.

La posición de Podemos en el Parlamento Europeo es más sonrojante aun en lo que respecta a su disensión entre la posición crítica frente a la OTAN en España en declaraciones en redes sociales y vídeos de consumo interno con su actuación, políticas y votaciones, que son las que de verdad marcan cuál es la verdadera valentía en sus posiciones. El 1 de marzo de 2022 se produjo en el Parlamento Europeo una resolución sobre la agresión rusa contra Ucrania en la que Podemos votó a favor. La resolución reitera que la OTAN es la base de la defensa colectiva de los Estados miembros aliados en la OTAN; acoge con satisfacción la unidad entre la Unión, la OTAN y otros socios democráticos afines para hacer frente a la agresión rusa, pero subraya la necesidad de reforzar su posición de disuasión colectiva, su preparación y su resiliencia; alienta la intensificación de la Presencia Avanzada Reforzada de la OTAN en los Estados miembros más próximos geográficamente al agresor ruso y al conflicto; destaca las cláusulas de asistencia mutua y solidaridad de la Unión y pide que se pongan en marcha ejercicios militares comunes."

Podemos, el Podemos de Ione Belarra, votó a favor de una resolución que dicta que la OTAN es la base fundamental de la defensa de la Unión Europea y la necesidad de reforzar su estructura defensiva. Podemos, el Podemos de Ione Belarra, votó a favor de intensificar la presencia de la OTAN en los países próximos a Rusia. Podemos, el Podemos de Ione Belarra, votó a favor de aumentar la inversión en defensa en el seno de la presencia de España en la OTAN. Luego hará un vídeo para Twitter, pero la posición de Podemos frente a la OTAN está en la mencionada resolución del Parlamento Europeo del 1 marzo de 2022. A favor de la resolución votaron las europarlamentarias de Podemos María Eugenia Rodríguez Palop e Idoia Villanueva, que es además responsable de la Secretaría Internacional de Podemos y participará en un acto en la Fiesta de la Primavera de Zaragoza para defender lo contrario de lo que vota. En esa misma resolución los europarlamentarios de Izquierda Unida se abstuvieron.

No fue la única vez en la que Podemos votó a favor de decisiones sobre la OTAN. En Podemos se llegó a votar a favor del envío de armas a Ucrania mientras engaña a sus militantes y seguidores diciendo lo contrario en redes sociales. El 7 de abril de 2022 se votó otra resolución en el Parlamento Europeo a la que Idoia Villanueva y el partido morado dieron su voto afirmativo. La resolución pedía aumentar el envío de armas a Ucrania de forma explícita en el punto 4 del texto: "Insiste en que las entregas de armas deben continuar e intensificarse para que Ucrania pueda defenderse eficazmente; reitera su apoyo a toda la ayuda defensiva proporcionada a las fuerzas armadas ucranianas que ofrecen individualmente los Estados miembros y colectivamente a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP); acoge con satisfacción la decisión de aumentar la ayuda a Ucrania a través del FEAP en otros 500 millones de euros, y pide un aumento adicional de las contribuciones concretas para reforzar urgentemente las capacidades de defensa de Ucrania, tanto de forma bilateral como en el marco del FEAP". Se pueden traspasar todas las líneas rojas para intentar humillar a quien sí es coherente, pero es difícil engañar a los militantes del PCE e IU con un mensaje irrespetuoso, lleno de hipocresía y cinismo. Decir la verdad es reconocer con los hechos a quien ha mantenido una línea firme en contra de la OTAN que en Podemos no han sido capaces de seguir ni en los días impares.