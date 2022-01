Raparse el pelo suele ser entendido como un método para hacer que el pelo salga más fuerte y sano después. Es una especie de creencia extendida que no se cuestiona, pero ¿de verdad sabemos si es así?, ¿funciona siempre?

Además de su importancia desde el punto de vista de la belleza, más o menos según las diferentes sociedades, el cabello suele tener también una carga simbólica relevante. Las tradiciones juegan un peso a la hora de formar las creencias acerca de si afeitarse el pelo o no o cuándo y cómo hacerlo. Sin embargo, veamos cuál es la realidad de los principales mitos en torno a esta cuestión.

Ventajas e inconvenientes de rapase el pelo

Raparse el pelo tiene algunas ventajas muy fáciles de ver como:

- Ahorras dinero en productos

- Ahorras tiempo porque no te peinas ni te preocupas por tu pelo

- Es cómodo y a muchas personas les encanta la sensación de tocarse la cabeza

Sin embargo, si lo que se busca al rapar el pelo es que este salga más fuerte, rápido y vigoroso, aquí es donde empiezan los problemas. Las últimas investigaciones han llegado han visto que raparse el pelo no tiene ninguna relación con la velocidad de crecimiento o el grosor de cada pelo. Incluso señalan que raparse de manera frecuente daña la piel porque se irrita y hace que el cabello crezca más fino.

En el caso de tener alopecia areata, que provoca calvas del pelo, raparse la cabeza tampoco soluciona el problema, según los expertos. De esta manera podemos concluir que raparse el cabello no soluciona los problemas capilares.

Cuando conviene afeitarse el pelo

Solo sería una práctica beneficiosa en el caso de haber sometido al cabello a una práctica muy dura, en la que el pelo sufriera daño, como cuando se llevan extensiones, rastas o el peso de la melena tira del cuero cabelludo.

También hay profesionales que apuestan por rapar el pelo después de grandes periodos de estrés, ya que estos hacen que el pelo se vea sin brillo y esté muy débil y falto de color y brillo.

Entre los inconvenientes más evidentes de raparse están:

- El frío afecta más y hay riesgo de quemaduras solares

- El afeitado puede provocar inflamación y enrojecimiento de la piel

¿Afeitarse la cabeza aumenta la densidad del cabello?

La respuesta es clara: no. Ese es un mito porque afeitarse no tiene ningún efecto sobre el nuevo crecimiento y no afecta a la textura ni a la densidad del cabello.

Quizás la gente cree que raparse hace que el pelo salga más fuerte porque al cortar el pelo este tiene las puntas romas y esto los hace parecer más gruesos. Afeitarse la cabeza tampoco tendrá ningún efecto en el tratamiento de la calvicie. Dicho esto, los nuevos cabellos estarán libres de daños químicos y de otros elementos del entorno y esto puede hacer que tengan un aspecto mejor y más saludable.

El pelo que sale del cuero cabelludo está muerto y nada de lo que hagamos afecta a los folículos vivos que se encuentran debajo del cuero cabelludo. Es el mismo principio que se aplica al tinte del cabello. Si te tiñes el pelo de rojo, el nuevo crecimiento del cabello será de tu color natural, no rojo.