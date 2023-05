Cuando una persona pierde su trabajo, por la razón que sea, tiene la opción de apuntarse en el SEPE como demandante de empleo. Pero una vez inscritas, todas estas personas tienen una obligación que es la de sellar el paro. Se trata de renovar cada tres meses la tarjeta del paro (antes era solo física) hasta que encuentres trabajo o se termine el subsidio si lo estás recibiendo.

No estar al día con este trámite tiene serias consecuencias, por lo que te recomendamos que te lo tomes en serio. Hoy en día, se puede sellar el paro por internet. Si aún así la fecha se te ha pasado, te explicamos qué hacer a continuación.

¿Qué hacer si se te olvida sellar el paro?

En primer lugar, es importante saber que hay un margen de tres días para sellar el paro en caso de no poder hacerlo en la fecha indicada. Por lo tanto, si no has podido sellar el paro justo el día que te tocaba, todavía tienes dos días adicionales para hacerlo.

Si ya ha pasado la fecha de renovación por más tiempo y no has sellar el paro, acude a tu oficina de empleo lo antes posible para intentar solucionar la situación.

En algunos casos excepcionales y si hay alguna justificación suficiente, podrían permitirte renovar la demanda de empleo en una fecha inmediatamente posterior, aunque esto no está garantizado.

Qué pasa si no sello el paro a tiempo

Las consecuencias de no renovar la demanda de empleo a tiempo dependen de si estás recibiendo o no una ayuda por desempleo y qué tipo de ayuda estás percibiendo.

1. Si no estás cobrando ninguna ayuda, perderás la antigüedad acumulada como demandante de empleo, lo cual podría afectar tu elegibilidad para recibir ayudas en el futuro.

2. Si estás cobrando una prestación contributiva por desempleo o un subsidio, no renovar la demanda de empleo podría resultar en una suspensión temporal de la ayuda económica. Para reanudarla, deberás volver a inscribirte como demandante de empleo.

Cómo saber si te han sancionado por no sellar el paro

Para verificar si has sido sancionado por el SEPE por no sellar el paro a tiempo, puedes revisar si has recibido una notificación de infracción o de resolución sancionadora, o bien consultar el registro de sanciones en la web del SEPE.

Hay varias formas de averiguar has sido sancionado por el SEPE:

1. Revisa tu correo postal y electrónico: el SEPE te enviará una notificación de infracción o de resolución sancionadora puede llegar por cualquiera de estos medios.

2. Consulta en la web del SEPE: accede al sitio web del SEPE y busca la opción "Consultar Expediente" o "Mis Trámites". Deberás ingresar con tu DNI electrónico, certificado digital, Cl@ve PIN o usuario y contraseña. Una vez dentro, podrás ver el estado de tu expediente y si existen sanciones registradas en tu historial.

3. Llama por teléfono: habla con el servicio de atención al ciudadano del SEPE (901 119 999) y consultar si tienes alguna sanción pendiente.

4. Acude a tu oficina de empleo: siempre pide cita previa antes de ir. Una vez allí, pregunta por el estado de tu demanda de empleo y si has sido sancionado por no sellar el paro a tiempo.

Recuerda que, en caso de haber sido sancionado y no estar de acuerdo con la sanción, puedes presentar alegaciones y recurrir la decisión siguiendo los plazos y procedimientos establecidos.

En concreto, si no estás de acuerdo con la sanción, puedes presentar un escrito de alegaciones en un plazo de 15 días hábiles desde que recibiste la carta de sanción. Si no se aceptan tus alegaciones, podrías recurrir a una reclamación previa y, en última instancia, presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social.

Cómo sellar el paro

Si necesitas información sobre cómo renovar la demanda de empleo, lo que debes hacer cada tres meses, sabe que puedes hacerlo de varias maneras:

1. Acércate a la oficina del Servicio Autonómico de Empleo para sellar de forma presencial.

2. Sella el paro por internet, que es la opción más recomendable por su comodidad y seguridad.

3. Renueva por teléfono (este método solo está disponible en algunas comunidades autónomas).