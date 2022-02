Es probable que hayas escuchado hablar sobre los NFTs pero puede que no tengas muy claro de qué se trata. Y no es de extrañar porque hay algunos conceptos que conocer para poder comprender bien el significado de estas siglas. NFT viene de 'Non Fungible Token' o Activo no fungibles, en castellano. Se trata de una especie de certificado digital que sirve para acreditar la autenticidad de una obra digital, ya sea una imagen, un vídeo, un gif, un texto, etc. En concreto, los NFTs son unidades de datos almacenados en blockchain. En otras palabras, un NFT sería una especie de certificado de autenticidad, pero que en lugar de ser una hoja de papel, es una cadena de caracteres única.

Cuando se acuña un NFT, cada venta de esta se registra en una cadena de bloques o blockchain (este es el mismo concepto que impulsa a las criptomonedas como Bitcoin). Esto crea una especie de libro de contabilidad con información sobre la propiedad y el historial de precios. Este registro se conoce como procedencia. La procedencia es un concepto básico también conocido como historia de la custodia dentro de la ciencia archivística.

Pero, empecemos por el principio: ¿qué significa no fungible? Para responder a esta pregunta debemos saber que los bienes muebles pueden ser

Bienes fungibles y no fungibles

• Fungibles: aquéllos de los que no puede hacerse un uso adecuado según su naturaleza sin que se consuman (por ejemplo, el dinero).

• No fungibles: Los demás, es decir, aquéllos que no se consumen, mientras se haga un uso adecuado de los mismos.

De este modo, los NFTs son activos o tokens no fungibles, que representan algo único y que, por lo tanto, no son mutuamente intercambiables. Esto los diferencia de las criptomonedas como el bitcoin y otros muchos tokens de red o de utilidad, que son fungibles por naturaleza.

Características de los NFT

1. Son únicos

2. Son indivisibles

3. Se pueden transferir

4. Se puede demostrar su escasez

Los NFTs se basan en una tecnología que garantiza que esa pieza es una obra original y dictamina quién es su dueño. Gracias a ellos, las creaciones digitales se convierten en un activo que los coleccionistas pueden comprar y vender garantizando su autenticidad.

Cómo crear NFT

Al proceso de crear un nuevo NFT se le llama acuñación. Se trata de convertir un archivo digital en un activo digital en blockchain.

Lo más común es hacerlo en un mercado de NFT. Hay muchos en los que se puede acuñar, verificar, intercambiar o quemar (destruir) un NFT. Entre las plataformas más populares están: OpenSea, Rarible, Superrare, Nifty Gateway y AtomicHub.

Algo importante es que para mintear (proceso de acuñar un NFT) se necesita un monedero o wallet. Los monederos son las aplicaciones que se utilizan para almacenar criptomonedas y NFT. Tu monedero debe ser compatible con la cadena de bloques en la que decidas acuñar tu NFT. MetaMask y Coinbase son dos carteras populares, pero existen muchas otras.

Hay que tener en cuenta que al acuñar un NFT no se están transfiriendo los derechos de autor de la obra, que siguen perteneciendo a su autor original. Es decir, la autoría no cambia. Al vender el NFT lo que se permite es que el comprador pueda hacer negocio con ello, salvo que además hagan otro acuerdo por el que se cedan los derechos de autor.

Como era previsible, hay personas que están acuñando NFTs de obras de las que no son autores, con el consiguiente perjuicio para sus ellos.

Una vez que el NFT es un criptoactivo, se puede negociar en un mercado digital.

Cómo ganar dinero con los NFT

Estas son solo dos de las maneras con las que se puede rentabilizar la inversión en NFT.

1. Los royalties del NFT: al acuñar el NFT se pueden establecer condiciones como imponer el pago de derechos de autor cada vez que los NFTs cambien de manos en el mercado secundario. En otras palabras, los creadores pueden recibir ingresos pasivos incluso después de vender sus creaciones a los coleccionistas. Por ejemplo, si el canon de una obra de arte digital puede ser el 10% del precio total de venta cada vez que su obra se revenda a un nuevo propietario.

2. Comerciar con NFTs: pueden invertir en NFT comprándolos y vendiéndolos para sacar un beneficio.

Los retos de los NFT

Aunque los NFTs presentan múltiples ventajas, también hay algunas dificultades y barreras que superar para que puedan llegar a ser un producto extendido. ¿Por qué?

1. No es físico: por mucho que tener NFTs sea atractivo, siguen siendo un activo digital que no es lo mismo que tener una escultura o un cuadro físico.

2. Impacto medioambiental: aunque pocos lo piensan, acuñar y hacer transacciones de NFTs conlleva un importante proceso informático que requiere grandes cantidades de energía. La electricidad que se necesita genera muchas emisiones de carbono, como sucede con las criptomonedas.

3. Volatilidad de los precios: Los precios de los coleccionables digitales están sujetos a la volatilidad, lo que abre el riesgo de perder dinero con la inversión de los NFTs.