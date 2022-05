El eclipse total de mayo será muy especial por varios aspectos. En primer lugar, porque es la primera vez, desde junio de 2019, que se apreciará este fenómeno con estas características: completamente teñido de rojo.

Esto ocurre cuando la Tierra impide que la luz del Sol llegue hasta la Luna, generando un cono de sombra que oscurece a la Luna. De esta forma, esta luna totalmente eclipsada adquiere un color rojizo característico a causa de la dispersión de la luz refractada por la atmósfera de la Tierra.

Lo cierto es que la visión de este fenómeno se verá favorecida por un hecho: este segundo eclipse del año coincidirá con la luna llena de este mes, conocida como la Luna de flores. Por otro lado, el color del eclipse podría alcanzar tonalidades más oscuras- algo inédito- a causa del volcán Tonga, según señala la responsable de meteorología de laSexta, Isabel Zubiaurre

Su cráter entró en erupción el 15 de enero provocando un tsunami en el océano Pacífico que ha acabado prácticamente con su porción de tierra. Como se puede ver en el siguiente vídeo compuesto por Fotografías del Centro de Satélites de las Naciones Unidas (UNOSAT), solo quedan dos pequeñas porciones de tierra sobre el nivel del mar.

Por otro lado, la erupción del Hunga Tonga Hunga Ha'apa lanzó una cantidad de ceniza a la estratosfera récord. La presencia de estas partículas podría “ensombrecer” el color rojo del eclipse de mayo, señala la experta.

Cuándo se podrá ver el eclipse lunar de mayo 2022

El segundo eclipse del año se podrá ver desde las Américas, África y Europa. Así, en el caso de España será visible durante la madrugada del 16 de mayo como un fenómeno inigualable, señala el IGN.

Sin embargo, hay zonas de España en los que no serán visibles todas sus fases. En el caso del noreste peninsular y las Islas Baleares no se podrá ver el final del eclipse, que tendrá lugar a las 6:54, al haber amanecido. Por otro lado, los ciudadanos de Ceuta y Melilla no podrán contemplar íntegramente cómo la Luna sale de la sombra de la Tierra. En el resto de España se verá el espectáculo en su totalidad.

Así, los amantes de fenómenos nocturnos no pueden perder de vista esta fecha, pues no se volverá a registrar un eclipse hasta octubre de 2023. Eso sí, en esa ocasión es muy probable que no esté influenciado por una erupción de un volcán. Por tanto, su color será más claro que este 2022.