En el amado y odiado mundo de los táperes, estos recipientes nos salvan de muchos engorros. Nos permiten conservar alimentos y hasta guardar pequeñas cosas. Pero mantenerlos ordenados y limpios suele ser un suplicio.

Al ser de plástico, hay algunas manchas muy difíciles de quitar, como las de tomate frito o salsas en general. Si tú también quieres saber cómo limpiar un táper manchado de tomate y cómo quitar las marcas de salsa, sigue leyendo porque hay unos trucos fáciles e infalibles.

Verás que has perdido mucho tiempo y esfuerzo frotando en vano. Y es que no hay nada como conocer remedios caseros y trucos infalibles. Te contaremos algunos como: trucos para que la mayonesa casera no se corte, o cómo desatascar el fregadero.

4 trucos para limpiar un táper con manchas de tomate o salsa

1. Limpiar el táper con una servilleta de papel: este es un truco infalible para quitar las manchas, aunque puede que no creas en su eficacia hasta que lo pruebes. ¡Sí, era así de sencillo! Lo único que tienes que hacer es introducir una servilleta o papel de cocina, un poco de agua y jabón para limpiar los platos. Ahora, remueve durante un minuto aproximadamente hasta que lo veas limpio.

2. Limpiar el táper con vinagre: también es un método sencillo. Solo tienes que poner un poco de agua caliente dentro del táper, un chorro de vinagre y dejarlo reposar durante alrededor de dos horas.

3. Limpiar el táper con azúcar: para seguir este método, primero retira bien cualquier resto de suciedad que haya en el "tupperware". Luego, añade una cucharada de azúcar en el recipiente y 3 o 4 gotas de lavavajillas. Después, pon cubitos de hielo en el recipiente y cubre con agua. Agita moderadamente y deja que el táper repose durante unos minutos antes de limpiarlo. Las manchas de salsa y tomate deberían haber desaparecido.

4. Limpiar el táper con pasta de dientes: este truco también es sencillo. Solo necesitas frotar las zonas manchadas con un cepillo y pasta de dientes.

Consejos para mantener un tupper en buen estado

Un buen mantenimiento de los recipientes es fundamental para alargar su vida útil. Compartimos algunas de las cosas que puedes hacer para que tu táper o fiambrera dure mucho más tiempo como nuevo:

* Lavarlo cuanto antes. Evita dejarlo olvidado lleno de restos. Al menos, acláralo para que nada se quede incrustado en el recipiente.

* Límpialo con una bayeta en lugar de con un estropajo abrasivo que puede rayar la superficie.

* Cuando el táper huela mal, prueba a poner agua tibia y bicarbonato, frotar ligeramente y dejarlo durante unas 24 horas.

* Si vas a pasar bastante tiempo sin usar el táper, puedes poner un poco de sal gorda en el interior para prevenir los malos olores.

Cuándo hay que tirar un táper

Por seguridad, se recomienda no utilizar más estos recipientes cuando:

• Tengan grietas

• Tengan tapas mal ajustadas

• Se retuerzan al llenarlos

• Si tienen más de 10 años, ya que los plásticos viejos pueden liberar sustancias químicas nocivas conocidas como BPA y ftalatos.