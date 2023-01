La sartén es uno de los básicos de la cocina. Se usan casi a diario y aunque también se limpian a diario, suelen acumular suciedad. Al final, el culo de la sartén pierde el brillo y sin saber cómo termina con una capa negra que no podemos quitar.

¿Cómo limpiar la base de una sartén para que quede como nueva? La cosa no es fácil. El calor de cada vez que se usa hace que la suciedad se adhiera cada vez más. Por suerte, hay algunos métodos que pueden probar para limpiar los fondos de las sartenes y que vuelvan a brillar.

Y es que no se trata solo de una cuestión de estética. Usar jabón de platos a veces no basta para una limpieza a fondo y si no se mantienen limpias, esto tendrá un efecto sobre su durabilidad.

Cómo limpiar el fondo de las sartenes

Como en todo, en la limpieza cada maestrillo tiene su librillo. Hay diferentes métodos para limpiar el fondo de las sartenes. Prueba y elige el más adecuado para el material de tus sartenes. También es buena idea que pruebes el método en una zona pequeña antes de aplicarlo a todo el fondo, por si la técnica provoca decoloración o estropea el material.

1. Limpiar el culo de la sartén con vinagre

Prepara una mezcla de vinagre blanco y agua en una proporción de 1 a 2 en un barreño. A continuación, introduce la sartén y sumérgela unos 20 o 30 minutos para que la capa grasienta se desprenda.

2. Bicarbonato y vinagre

Haz una pasta a base de bicarbonato de sodio y vinagre blanco y cubre el culo de la sartén. Déjala actuar unos 10 o 20 minutos. Una vez que la suciedad se haya ablandado, frota con un estropajo metálico hasta lograr que la sartén quede como nueva.

3. Fórmula para suciedad extrema: sal, bicarbonato, detergente

Pon primero la sal en el culo de la sartén, después, echa el bicarbonato y unas gotas de jabón para lavar los platos. A continuación, cúbrelo todo con papel de cocina y echa vinagre. Deja que la mezcla actúe media hora, frota y aclara.

Cómo mantener limpias las sartenes

Lo mejor es evitar que la sartén acumule suciedad. Cuidar la superficie de la sartén evitará que tengamos que sufrir después para tratar de quitar la roña pegada. Sigue estos consejos:

1. Mantén limpia la placa de cocina. Retira cualquier resto de comida o grasa antes de empezar a cocinar. Así evitarás que los residuos se transfieran al fondo de tu sartén.

2. Limpia pronto después de cocinar. Si dejas la suciedad mucho tiempo después de cocinar, será más difícil eliminarlos. Limpia la sartén inmediatamente después de que se enfríe con agua caliente y detergente. Ten en cuenta nunca debes echar agua fría en una sartén caliente.

3. Seca bien la sartén. El agua residual puede dejar manchas de agua dura u óxido.

4. Guarda la sartén en lugar limpio y seco.