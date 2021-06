Las mascarillas de tela están a la orden del día, hay una gran variedad en el mercado y múltiples opciones para elegir. Pero todavía hoy muchas personas no son conscientes de la gran importancia que tiene su higiene para asegurar su efectividad. Llevar una mascarilla sin los cuidados pertinentes puede ser incluso más peligroso que no llevar nada. Y es que la mascarilla nos dará una falsa sensación de seguridad que de otro modo no tendríamos.

Las mascarillas higiénicas reutilizables, que se popularizaron casi desde el primer momento en el que arrancó la pandemia de la COVID 19, por ser más económicas y ecológicas -y bonitas-, deben lavarse y desinfectarse regularmente.

Pero ¿cómo hacerlo correctamente? Te despejamos todas las dudas.

3 métodos eficaces para lavar y desinfectar tus mascarillas de tela:

Para que tu mascarilla reutilizable siga protegiendo de manera segura, puedes limpiarla y desinfectarla con cualquiera de estos métodos que propone el Ministerio de Sanidad.

3 Lavado de mascarilla con detergente:

• Mete la mascarilla en la lavadora a un ciclo normal, y con el agua entre 60° y 90°. Puedes usar tu detergente habitual, pero es mejor uno sin perfumes y bajo en sustancias irritantes para la piel.

3 Lavado de mascarilla con lejía:

• Sumerge la mascarilla en una dilución de lejía 1:50 y agua (no caliente) durante 30 minutos. Esta dilución equivaldría a un vaso de lejía para un cubo de agua o 20ml de lejía por 980ml de agua. Después tienes que lavarla con agua y jabón para eliminar cualquier resto de lejía que pueda quedar y así evitar posibles irritaciones.

¡Ojo! Mira bien la etiqueta de la mascarilla para saber si está indicado el uso de lejía o no, ya que puede afectar a los colores.

3 Lavado de mascarilla con viricida:

• Usa un viricida doméstico siempre siguiendo las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad. Es muy importante leas en el envase si el producto se tiene que diluir en agua o por el contrario usarse directamente; y presta atención a los tiempos de uso para una correcta desinfección. Después, lava la mascarilla a fondo con agua y jabón para eliminar los restos químicos, ya que podrían provocar alergias o irritaciones.

¿Qué viricidas utilizar?

Aquellos autorizados por el Ministerio de Sanidad para TP2 (uso ambiental), que indiquen en la etiqueta que cumplen la Norma UNE14476 y que están registrados para su uso por el público en general. Dentro de estos, aquellos que estén autorizados para emplearse en superficies son los podrás usar sin problemas para lavar las mascarillas de tela.

Aquí tienes el listado de los viricidas autorizados por el Gobierno de España que muestra el nombre comercial de cada producto, sus sustancias activas, cómo usarlo y si está indicado para el uso del público en general o solo para profesionales.

Algunos de estos viricidas autorizados que puedes utilizar son:

Sanytol desinfectante hogares y tejidos

Multiusos desinfectante Bosque verde

Sure cleaner disinfectant Spray

Bactoclean

Lactic

Al lavar tu mascarilla ten especial cuidado en no contaminar ninguna superficie y no olvides lavarte las manos al finalizar.

Cuándo lavar las mascarillas reutilizables:

Las mascarillas de tela normalmente deben lavarse antes de usarlas por primera vez. Hay algunas mascarillas reutilizables que vienen ya con tratamiento higienizante y por tanto no haría falta lavarlas previamente. Es importante leer las indicaciones de la etiqueta.

Una vez que les has dado el primer uso y según el Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) las mascarillas reutilizables deben lavarse todos los días.

Entonces ¿esto significa que duran para siempre mientras las mantengamos limpias? La respuesta es ¡No, en absoluto! Las mascarillas de tela o reutilizables tienen un número máximo de lavados para asegurar su efectividad, así que es fundamental seguir al pie de la letra lo que indique el fabricante para saber cuándo ha llegado el momento de deshacerte de ellas.

Una vez lavada, ¿cómo secar la mascarilla de tela?:

Lo ideal es que dejes la mascarilla al aire, colgada en un lugar al sol y donde no corra el riesgo de que se contamine. También puedes ponerla apoyada de forma plana. Déjala secar durante dos horas mínimo.

La etiqueta te indicará si puedes usar la secadora. Lo que no se aconseja es secarlas con secador, en el microondas o en el horno, ya que así no te aseguras de que queden desinfectadas.

Por lo general se pueden planchar ligeramente, pero mira las indicaciones del fabricante ya que, en algunos casos podrían perder efectividad.

La mejor manera de guardar tu mascarilla:

Para guardarla mientras estás utilizándola y mantenerla limpia, por ejemplo, cuando comes, utiliza un sobre o una bolsa de papel. Otra opción adecuada es usar una bolsa de tela que luego lavarás junto con la mascarilla. Evita el plástico porque es importante que el material deje que la mascarilla transpire. Es aconsejable guardarla siempre mirando hacia el mismo lado dentro de la bolsa para reducir las posibilidades de contaminación.

Lavarse o desinfectarse las manos después de tocar la mascarilla cuando la guardas y te la vuelves a poner es algo que no debes olvidar.

Cuando la mascarilla se ha mojado o está visiblemente sucia de maquillaje o cualquier otro producto, reemplázala por otra (consejo: lleva siempre una de repuesto). Guarda la mascarilla sucia en una bolsa de plástico con cierre y cuando llegues a casa lávala enseguida para evitar que le salga moho.

Cuándo y dónde tirar las mascarillas reutilizables:

Como hemos dicho anteriormente, este tipo de mascarillas permiten un número máximo de lavados y por lo tanto, de usos. Esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de deshacerse de una mascarilla:

- Las mascarillas no se deben reciclar

- El cubo de basura debe tener una bolsa de plástico

- Para reforzar la seguridad, debemos meter la mascarilla en otra bolsa de plástico y cerrarla.

Cómo desinfectar las mascarillas FFP2

Es importante anotar que las mascarillas FFP2, cada vez más utilizadas debido a las nuevas variantes de Coronavirus, no son reutilizables.

Su material no permite lavados, pero sí podrían descontaminarse y reutilizarse si fuera necesario por escasez de existencias, pero no en el hogar, sino que debería hacerse en manos de profesionales.

Por el momento no se han encontrado buenas opciones para poder llevar a cabo estos procesos y solo hay estudios para desinfectar y reutilizar estas mascarillas en industria, hospitales y universidades. En esta página web hay un resumen muy:

Los métodos más prometedores hasta ahora son:

• Calor Húmedo: se han propuesto ciclos de tiempos variables, entre los 60-80 grados y 50-80% de humedad relativa.

• Luz Ultravioleta: se utiliza luz del rango ultravioleta C. Debido a las dificultades propias del método (no puede haber sombras en la mascarilla, no puede estar sucia, la energía tiene problemas para penetrar hasta el interior profundo de la mascarilla) no se cree que pueda lograr una desinfección completa y profunda, sino que se utiliza en condiciones muy concretas bajar el riesgo de propagación al reutilizar la mascarilla.

• Vapor de agua oxigenada: se utiliza vapor rico en agua oxigenada en un proceso industrial peligroso que debe ser realizado por personal entrena-do.

Ahora ya sabes cómo hacer un uso responsable de las mascarillas higiénicas reutilizables o mascarillas de tela para asegurar una correcta protección y efectividad.