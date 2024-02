Uno de los momentos de mayor incertidumbre para los pacientes con cáncer es el diagnóstico y las recidivas, es decir, las posibles recaídas unas vez superado el cáncer. Por lo que es importante siempre, pero sobre todo al principio en el momento del diagnóstico, preguntar todas, absolutamente todas las dudas, porque en cáncer, ninguna pregunta es tonta ni es en vano.

Sin embargo, "el 46,5% de los pacientes con cáncer en España no expresa sus dudas en consulta médica", tal como revelan los resultados del estudio social 'En Cáncer, Ninguna Duda Es Tonta', realizado por Lilly en colaboración con diferentes asociaciones de pacientes con cáncer (que citamos al final de este tema) y también con el apoyo de la influencer Emi Huelva, personalidad de las redes sociales comprometida con el cáncer, que continúa el legado de su hermana Elena Huelva.

Los motivos por los que los pacientes con cáncer no trasladar sus dudas a los profesionales sanitarios son el bloqueo (46,1%), el miedo (36,4%), el olvido (35,9%), la vergüenza (23,3%) y la desconfianza (19,9%); unos datos que ponen de relieve la necesidad de empoderar y dotar de herramientas a los pacientes que les ayuden a transitar el camino y superar estas barreras.

Y es que "la comunicación efectiva entre el médico y el paciente es un factor clave para la calidad asistencial y la satisfacción de ambos, especialmente en cáncer. Los pacientes que se sienten escuchados, informados y respetados tienden a tener mejores resultados de salud y una mayor adherencia a los tratamientos", afirma el Dr. Rodrigo Sánchez-Bayona, oncólogo médico de la Unidad de Cáncer de Mama del Hospital 12 de Octubre y secretario científico de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Es por ello fundamental fomentar esa relación médico-paciente y romper barreras de comunicación que pueden existir para ayudar a resolver las dudas en consulta médica, incluso aquellas que pueden parecer menos relevantes, con el objetivo de una mejor calidad de vida.

Además, debemos saber que "los pacientes con cáncer tienen que estar bien informados de su enfermedad. Ningún paciente debería quedarse nunca con dudas ya que esto mejora la tranquilidad para el paciente y aumenta la confianza con el médico y el tratamiento", tal como añade por su parte, la Dra. Elvira Mora, especialista en Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario y Politécnico de La FE y representante de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).

En general, según los pacientes y los profesionales sanitarios, si resolver dudas en salud en general es importante, más aún en una patología oncológica, ya que además el número de cánceres diagnosticados en España en el año 2024 se estima que alcanzará los 286.664 casos.

Preguntar sobre todo en el momento del diagnóstico

"Un diagnóstico de cáncer siempre es complejo y paraliza. Los pacientes recibimos mucha información difícil de procesar en la primera consulta, en la que surgen dudas que a veces no resolvemos por diferentes motivos. Lo mismo sucede durante el seguimiento de la enfermedad", apunta Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) y la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL).

De hecho, para el 80% de los pacientes, según los resultados de esta encuesta, los momentos de más incertidumbre son el diagnóstico y las recaídas. Por ello, "es importante reconocer que hacer preguntas y tener información fiable sobre el cáncer y su tratamiento, "puede ser fundamental para tomar decisiones informadas y participar activamente en el cuidado de la salud", sostiene Barragán.

Igualmente, en los momento de recaídas ya que este momento es "como si volvieras a ser diagnosticado de nuevo", apunta Pilar Fernández, presidenta de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (AECMM). Y todos estos duros momentos, no solo afectan a los pacientes sino también a los familiares y al entono más cercano del paciente. Por lo que, como asegura Paula González, representante de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), "el bloqueo suele ser compartido".

Por ello es clave que no nos dejemos ninguna pregunta en el camino para que así confíemos más en nuestro médico y especialista y también en el tratamiento que debemos seguir. Y además, como recomienda y finaliza Bernard Gaspar, presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP), "no solo es importante preguntar, sino entender y, si no hemos resuelto la cuestión, volver a preguntar".