Unos 4,5 millones personas en España sufren diabetes mellius tipo II, la forma de diabetes mayoritaria, donde el 80% de los casos está causada por la obesidad. Uno de los mejores aliados contra esta enfermedad es el ejercicio. Según los expertos, "el ejercicio físico es la mejor 'vacuna' frente a la diabetes y sus complicaciones".

Así lo han afirmado en el XXXIII Congreso de la Sociedad Española de Diabetes (SED) que se ha celebrado estos días en Las Palmas de Gran Canaria. Según las conclusiones, "la práctica de ejercicio físico de forma regular y adecuada no solo previene y/o retrasa esta enfermedad, sino que también reduce sus complicaciones y la mortalidad asociada".

A nivel prevención, lo más beneficioso sería la suma de ejercicio físico y dieta saludable. "El efecto protector sería aún superior". Más aún, "a muy largo plazo, el ejercicio físico regular y pautado se asocia a menor mortalidad por causa cardiovascular y mejor calidad de vida, y disminuye la mortalidad por cualquier causa en pacientes con diabetes tipo 2", tal como afirmó en dicho evento el profesor José A. López Calbet, catedrático de Fisiología del Ejercicio del Departamento de Educación Física de la Universidad de Las Palmas.

Recordemos que la diabetes que se produce por una alteración en la insulina, es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes Según la Fundación Española del Corazón (FEC), "los factores de riesgo cardiovascular son los que se asocian a una mayor probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular: colesterol, diabetes, hipertensión, tabaquismo, herencia genética, estrés, obesidad y la frecuencia cardiaca".

Por su parte, los beneficios para aquellas personas que padecen diabetes tipo 2, la más frecuente de todas (la diabetes tipo 1 representa el 10% de de los casos de diabetes), son innumerables, según la evidencia. "Permite disminuir las necesidades de insulina o de otros tratamientos farmacológicos para el control de la glucemia, puede mejorar el control glicémico, ayuda a mantener la masa ósea, el estado de ánimo y la funcionalidad motora", explica el profesor.

Además -añade el experto- "el ejercicio tiene efectos antioxidantes, antiinflamatorios, contribuye a mejorar la función endotelial, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejora el perfil lipídico, reduce la incidencia de enfermedades neurodegenerativas, mejora la función inmune y puede disminuir en hasta un tercio el riesgo de desarrollar un cáncer".

De ahí que la recomendación fundamental sea la de que "todos los pacientes con intolerancia a los hidratos de carbono y diabetes mellitus tipo 2, en los que no exista contraindicación médica, deben incorporar la práctica casi diaria de ejercicio de intensidad moderada para mejorar el control de la diabetes, disminuir sus complicaciones, mejorar la calidad de vida y atenuar la mortalidad asociada a la diabetes". Es fundamental, no obstante, no abandonar la medicación ni los otros tratamientos pautados.

"El ejercicio debe ser considerado al mismo nivel que la pastilla para la hipertensión en el enfermo hipertenso, es decir, se debe pautar y se debe cumplir con lo pautado de forma regular, tal y como se hace con los medicamentos", explica López Calbet.

Pero ¿cuáles son los mejores ejercicios para cuidar nuestra diabetes? ¿Cuáles serían los más recomendados para los pacientes con esta enfermedad? ¿Existen algunos más específicos que otros? Veamos cuál es, para este caso, el mejor ejercicio.

Ejercicio regular para cuidar y prevenir la diabetes

Lo importante es que el ejercicio sea adaptado a las condiciones de cada paciente. Lo más recomendable es que el ejercicio físico sea pautado. Lo mejor es "generar un ambiente propicio y actividades con un componente lúdico o de entrenamiento que faciliten la adherencia al ejercicio", afirma el profesor Calbet.

Por ello, los profesionales de la actividad física y del deporte serían de gran ayuda ya que "saben cómo adecuar las cargas del ejercicio y controlar sus efectos, y cómo programar ejercicios acordes a los principios que rigen el entrenamiento deportivo", añade el profesional.

En cuanto al tiempo de ejercicio y las actividades, se recomienda en adultos, "al menos 150 minutos de ejercicio por semana a intensidad moderada, y en personas mayores se deben añadir 2 sesiones semanales de ejercicios para mejorar la fuerza". De hecho, las recomendaciones generales de actividad física de la Organización Mundial de la salud indican hacer ejercicio aeróbico moderado de 150 a 300 minutos semanales, añadiendo al menos dos días de ejercicios de fuerza.

"El conocimiento fisiológico indica que lo ideal es que los pacientes hagan ejercicios aeróbicos, como caminar, trotar, pedalear, nadar... al menos cinco días a la semana, y aún mejor si es cada día. Además, en algunos pacientes, se podría añadir ejercicio de más intensidad (por ejemplo, el ejercicio interválico de alta intensidad puede facilitar el control glicémico)", aconseja el experto quien subraya "la importancia de buscar modalidades de ejercicio que sean entretenidas y de agrado".

Como hemos comentado en otros artículos, es importante que la actividad que elijamos nos guste porque así la practicaremos más veces, y tendremos una mejor adherencia. Lo importante no es tanto la actividad que hagamos sino que hagamos ejercicio de forma regular y periódica.