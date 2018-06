"FUE UNA SORPRESA AGRADABLE E ILUSIONANTE", AFIRMA

El nuevo ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, ha explicado en laSexta Noche cómo fue el momento en el que Pedro Sánchez le llamó por teléfono. "El domingo me llamaron pero no lo cogí porque ponía número secreto; cuando me volvieron a llamar, descolgué y oí la voz de Pedro Sánchez", ha dicho.