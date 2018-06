La indignación de Cristina Almeida por la libertad de 'La Manada': "Dejarlos libres me parece una provocación a las mujeres y a la sociedad"

LIBERTAD PROVISIONAL PARA 'LA MANADA'

"No me he quedado con sus caras, me he quedado con sus hechos terribles", afirma la abogada Cristina Almeida, que no entiende la puesta en libertad provisional de 'La Manada'. "Me parece que es una provocación a la sociedad", añade. Para Almeida, se deja abandonada a la víctima con una decisión judicial "tremenda" e insiste en que sus antecedentes son "sus palabras y ellos mismos".