"Era mi mamá y ahora está muerta": la desolación del hijo de la última víctima mortal de la violencia machista en España

Padre, madre e hijo vivían en una chabola situada en una parcela cercana a la plaza de la estación de Collado Villalba, Madrid. Es en esa misma chabola donde Emergencias encontró a la vigésimo primera víctima mortal de la violencia machista en lo que va de año en España.

laSexta Noticias ha sido testigo de las lágrimas de desolación del hijo de la pareja. Su padre, de 59 años, asesinaba a su madre de un fuerte golpe en la cabeza, de madrugada. Él, su hijo, asegura que no se encontraba en casa en ese momento y se muestra incapaz de contener la emoción ante la idea de la pérdida de su madre: "Era mi mamá y ahora está muerta (...) No puedo, por favor".

Los efectivos del SUMMA encontraron a la mujer, de 48 años, en parada cardiorrespiratoria tras la llamada de aviso que recibieron. No existía orden de alejamiento sobre la víctima, pero los vecinos de la zona cuentas que las discusiones eran frecuentes en la pareja. "Hace 20 días la dio una paliza que le rompió la boca. No sé cómo no le detuvieron entonces", relata un vecino de la localidad madrileña.

21 asesinatos en 2018: el balance de la violencia machista en España

La violencia machista suma en lo que va de año 21 mujeres muertas, tras confirmar la Delegación de Gobierno para la violencia de género los dos últimos dos casos registrados en Lepe (Huelva) y Collado Villalaba (Madrid). Estos dos asesinatos machistas se suman a los registrados en La Felguera (Asturias) y Madrid desde cinco días.

En el caso de Lepe, la víctima tenía dos hijas menores de edad y era usuariade los servicios sociales municipales al sufrir una situación de violencia de género. En el caso de la víctima de Collado Villalba no constaban denuncias previas. Con las hijas de la víctima de Lepe se elevan a 14 el número de húerfanos por violencia machista.

Del total de asesinadas en lo que va 2018 sólo cinco habían presentado denuncia previa contra su agresor, pero dos de ellas decidieron no continuar con el procedimiento. Otras tres sí tomaron la decisión de seguir, entre las que está las dos mujeres asesinadas en la comunidad de Madrid, concretamente en el barrio de Tetuán y en Collado Villalba.

Del total de víctimas, 11 convivían aún con sus parejas sentimentales y en el caso de tras mujeres se produjo quebrantamiento de medidas de alejamiento, uno de ellos con consentimiento de la víctima.

Andalucía, con seis víctimas en lo que va de año, es la comunidad en la que se han registrado más muertes, seguida de Comunidad de Madrid, Canarias, Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña con dos y de País Vasco, Murcia, Castilla y León, Aragón y Galicia con una.