La contundente respuesta de Jenson Button a Carmen Jordá: "Las barreras físicas no son tu problema"

El británico Jenson Button, campeón del mundo de Fórmula en 2009, ha criticado a la piloto española Carmen Jordá después de que la alicantina, miembro de la Comisión de la Mujer de la FIA, afirmase que existe una "barrera física" que no permite a las mujeres competir en las carreras de Fórmula 1

"No me corresponde a mí decir qué es bueno o no para las mujeres, pero por mi experiencia puedo decir que para una mujer hay una barrera física en la Fórmula 1 o en la Fórmula 2. Es un gran problema, y por eso no hay mujeres en esos campeonatos. Eso no pasa en F3, kárting o GT. Y tampoco en la Fórmula E. Allí creo que las mujeres somos capaces de conseguir resultados buenos", señaló Jordá en declaraciones a ESPN en México.

El comentario no ha gustado al expiloto británico Jenson Button, quien le contestó en Twitter con un contundente mensaje: "No estás ayudando a las mujeres pilotos con este comentario. Pregúntale a Danica Patrick qué fuerza hace falta para pilotar un coche de carreras. Ella me patearía el culo en un gimnasio y probablemente sea tan fuerte como cualquier piloto de la F1 actual. Las barreras físicas no son tu problema, Carmen".

Juncadella y Frijns también se pronuncian

Por su parte, Dani Juncarella también escribió en su Twitter: "Pensar que hay unas mujeres como Tatiana Calderón que están partiéndose los morros a base de talento, esfuerzo, constancia, etc. y ver que otras se dedican a vender humo me entristece. Y a los que tenemos datos nos toman por idiotas. Y no sigo".

Asimismo, el piloto holandés Robin Frijns ha escrito: "Ok ok... Conduje en los dos, y la Fórmula E es un coche difícil de entender como piloto, pero también como equipo. Creo que todos los conductores altamente calificados en la Fórmula E están de acuerdo, pero probablemente ella lo sepa mejor", afirmó el holandés.