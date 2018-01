'La forma del agua', de Guillermo del Toro, favorita para los Oscar con 13 nominaciones

La cinta del director mexicano competirá entre otras candidaturas en los apartados de Mejor película, Mejor dirección, Mejor actriz y guion original, así como Mejor actor y actriz de reparto.

En número de nominaciones, la segunda película que aspira a un mayor número de premios es 'Dunkerque', con ocho candidaturas, seguida por 'Tres anuncios en las afueras', con siete, 'El hilo invisible' y 'El instante más oscuro', con seis cada una.

Por categorías, las nueve películas que aspiran al Oscar a Mejor película son 'Call me by your name', 'El instante más oscuro', 'Dunkerque', 'Déjame salir', 'Lady bird', 'El hilo invisible', 'Los archivos del Pentágono', 'La forma del agua' y 'Tres anuncios a las afueras'.

En el apartado de mejor actriz compiten las intérpretes Sally Hawkins ('La forma del agua'), Frances McDormand ('Tres anuncios a las afueras'); Margot Robbie ('I, Tonya'); Saoirse Ronan ('Lady bird') y Meryl Streep ('Los archivos del Pentágono').

En cuanto a los actores, aspiran al Oscar a la mejor interpretación competirán Timothée Chalamet ('Call me by your name'), Daniel Day-Lewis, Daniel Kaluuya ('Déjame salir'), Gary Oldman ('El instante más oscuro') y Denzel Washington por ('Roman J.Israel, Esq'.

En el apartado de Mejor actriz de reparto figuran Mary J. Blige ('Mudbound'), Allison Janney ('I, Tonya'), Lesley Manville ('El hilo invisible'), Laurie Metcalf ('Lady bird'), Octavia Spencer (La forma del agua').

Por su parte, el Oscar al Mejor actor de reparto podría ser para Willem Dafoe ('Florida project'), Richard Jenkins ('La forma del agua'), Sam Rockwell y Woody Harrelson ('Tres anuncios en las afueras') y Christopher Plummer ('Todo el dinero del mundo'), quien sustituyó en este papel a Kevin Spacey después de salir a la luz varias acusaciones de abusos sexuales.

En la categoría de Mejor guion original competirán 'Dunkerque', 'El hilo invisible', 'La forma del agua', 'Star wars: el último jedi' y 'Tres anuncios de las afueras', mientras que el galardón para el Mejor guion adaptado podría ser para 'Call me by your name', 'Logan' 'Molly's game', 'Mudbound' y 'The disaster artist', película dirigida por James Franco.

Franco ha sido nominado semanas después de que, tras ser galardonado en los Globos de Oro con el premio a Mejor actor, varias actrices lanzaran acusaciones de acoso sexual al intérprete y director.

Por otro lado, las películas que competirán en los Oscar por el galardón a la Mejor película de habla no inglesa son 'Una mujer fantástica', de Sebastián Lelio (Chile); 'El insulto', de Ziad Doueiri (Líbano); 'Loveless', de Andrey Zvyagintsev (Rusia); 'On body and soul', de Ildikó Enyedi (Hungria), ganadora en la Berlinale; y 'The Square', de Ruben Östlund (Suecia), Palma de Oro en Cannes.

En cuanto a la categoría a Mejor película de animación, en este apartado figuran 'El bebé jefazo', 'El pan de la guerra', 'Coco', 'Ferdinand' y 'Loving Vincent', primera película realizada al óleo.

Y el Oscar a Mejor documental podría ser para 'Abacus: Small Enough to Jail'; 'Icarus'; 'Los últimos hombres en Alepo'; 'Strong island'; y 'Caras y lugares', codirigido por JR y Agnès Varda, considerada la abuela de la Nouvelle Vague y quien además recogerá un Oscar honorífico.