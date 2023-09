Te recomendamos el panorama de ocio y cultura de Madrid: 3 planes que te sorprenderán

El Museo de América acoge una exposición dedicada al arte indígena americano, a través de la obra del artista Ogwa. La muestra busca mostrar una forma diferente de entender el mundo y vivir en él, estableciendo un diálogo entre la obra de Ogwa y otros artistas contemporáneos como Fernando Allen y Joaquín Sánchez. La exposición está estructurada en tres núcleos, que incluyen dibujos, pinturas, esculturas, fotografías, registros sonoros y videos documentales. El legado artístico de Ogwa busca transmitir el relato mítico cosmogónico de la cultura Ishir.

Por otro lado, Intermediae Matadero presenta una exposición que utiliza el término "fitness climático" para referirse a las prácticas de adaptación del ser humano ante los cambios climáticos. La muestra plantea la adaptabilidad como una herramienta para cuestionar las estructuras sociales y económicas que han llevado a la crisis climática. El proyecto se basa en la ecología posmoderna, las teorías ecofeministas, la biología y la fabulación especulativa. El programa incluye una exposición, un gimnasio, una performance, un dispositivo y un ensayo, con obras de varios artistas.

Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid presenta una exposición y ciclo de cine en el Centro Cultural Conde Duque dedicados al director y guionista Garci. La exposición muestra su filmografía como director de 19 películas y el ciclo de cine presenta algunas de sus obras más reconocidas. Garci es reconocido como uno de los más grandes cineastas españoles. La programación del ciclo de cine tiene lugar en junio y septiembre.

El cielo Ishir: Relatos cosmogónicos del Chaco paraguayo

La sala de exposiciones temporales del Museo de América acoge una muestra que reivindica el arte indígena americano a través de la obra del artista de la etnia ishir Flores Balbuena, conocido como Ogwa. La exposición puede visitarse del 23 de junio al 15 de octubre. La muestra se centra en el arte indígena americano no sólo como una exposición de arte sino como una oportunidad para conocer una forma diferente de entender el mundo y vivir en él, abriendo un diálogo entre la obra de Ogwa y las propuestas de otros artistas contemporáneos que trabajan situaciones cercanas, como Fernando Allen y Joaquín Sánchez. Está estructurada en tres núcleos: el central está constituido por dibujos y pinturas de Ogwa, a los que hay que añadir esculturas que realizó en colaboración con sus hijos; Un segundo núcleo presenta fotografías, registros sonoros y videos documentales sobre rituales Ishir, realizados por Fernando Allen; El tercero consiste en una gran instalación de Joaquín Sánchez que incluye una gran fotografía impresa sobre tela de sacos de harina bordadas, objetos y la proyección en video del paisaje chaqueño.

El legado artístico de Ogwa transmite el relato mítico cosmogónico de la cultura Ishir, habitantes de la región del Chaco paraguayo. Su intención es ilustrar la narración del mito oral originario mostrando una gran sensibilidad poética.

Dirección: Museo de América. Avenida de los Reyes Católicos, 6 (Madrid 28040)

Precio: Entrada libre

Clima Fitness: Adaptabilidad y Cuestionamiento en la Crisis Climática

Partiendo del término fitness climático, utilizado en biología para describir la capacidad de una especie para ajustarse al cambio climático, esta exposición de Intermediae Matadero expande su uso para referirse a las prácticas de adaptación del ser humano ante los cambios que se avecinan. La muestra puede verse desde el 6 de julio de 2023 hasta el 28 de julio de 2024.En el contexto de la crisis climática, la especie humana está recurriendo a prácticas de adaptación que implican una reconfiguración radical del cuerpo y la vida cotidiana.

Pero la adaptabilidad no es solo una práctica individual, sino una herramienta para cuestionar las estructuras sociales y económicas que nos han llevado a la crisis climática en primera instancia y esta redefinición de adaptabilidad no puede ocurrir en un vacío político y social. Clima Fitness plantea un ensayo de pensamiento crítico generador y propositivo interviniendo en los límites difusos y maleables de una capacidad adaptativa, mutante y simbiótica. Operando desde las interrelaciones y aprendizajes de la ecología posmoderna, las teorías ecofeministas, la biología o la fabulación especulativa, este proyecto se embarca en activar y pensar desde alguna de las interacciones críticas que dan forma a nuestro mundo y los enredos entre las especies que lo componen. La exposición inaugural forma parte de un programa coral que se desarrollará a través de diversos formatos y alianzas, entre los que se encuentran una convocatoria de videoarte y otra para proyectos de investigación, un seminario de estudios críticos, una serie de activaciones y conferencias. El proyecto engloba una exposición, un gimnasio, una performance, un dispositivo, un ensayo entre Maite Borjabad y Common Accounts (Igor Bragado y Miles Gertler), con obras de Faysal Altunbozar, Itziar Barrio, Ibiye Camp, Irati Inoriza y Mary Maggic.

Dirección: Intermediæ (Matadero). Calle de Alejandro Saint Aubin (Madrid 28045)

Precio: Consultar página oficial

Exposición y ciclo de cine en Madrid homenajean a Garci

El Ayuntamiento de Madrid presenta una exposición y ciclo de cine en el Centro Cultural Conde Duque dedicados al director y guionista Garci, quien ganó el Óscar a la mejor película en lengua no inglesa por 'Volver a empezar'. La exposición muestra su filmografía como director de 19 películas y está comisariada por Andrés Amorós y diseñada por LEONA. El ciclo de cine presenta películas como 'Volver a empezar', 'Asignatura aprobada', 'Canción de cuna' y 'You're the one'.

Garci ha dirigido y producido numerosas películas en cine y televisión, y es reconocido como uno de los más grandes cineastas españoles. La programación del ciclo de cine tiene lugar en junio y septiembre, pero está sujeta a variaciones.

Dirección: Conde Duque. Plaza de los Guardias de Corps (Madrid 28015)

Precio: Entrada gratuita