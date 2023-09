Planes diferentes y entretenidos para disfrutar en Madrid

En Madrid se llevarán a cabo varios eventos culturales que prometen entretener y fascinar al público. Uno de ellos es el espectáculo de mentalismo de Javier Luxor, reconocido formador, mentalista y conferenciante. Luxor, considerado uno de los mejores mentalistas del mundo, demostrará el poder de las palabras, la persuasión, la memoria y los pensamientos en una serie de funciones que se llevarán a cabo todos los sábados desde el 2 de septiembre hasta el 28 de octubre en la sala Off Latina.

Por otro lado, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y el Ayuntamiento de la ciudad conmemorarán el centenario del fallecimiento del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco con una exposición en el Paseo de Coches del Parque de El Retiro. Esta exposición permitirá a los visitantes conocer las principales obras de Velázquez Bosco, un arquitecto emblemático de Madrid que contribuyó a la definición de la ciudad en los siglos XIX y XX.

Finalmente, el cuentacuentos Héctor Urién presentará un monólogo narrativo erótico-festivo en la sala Cava Baja de la sala Off Latina. Con su estilo único, Urién desnudará las diferentes formas de amar del ser humano, combinando erotismo, humor y ternura en un espectáculo lleno de emociones, misterio, romanticismo y humor. Este evento, que se recomienda para mayores de 13 años, promete ser una experiencia inolvidable de aproximadamente 60 minutos de duración.

Javier Luxor, el mejor mentalista y conferenciante

El formador, mentalista y conferenciante Javier Luxor representa todos los sábados del 2 de septiembre al 28 de octubre en la sala Off Latina varias funciones de un espectáculo de mentalismo que demuestra el poder de las palabras, la persuasión, la memoria y los pensamientos. Javier Luxor es un experto en gestión del pensamiento, persuasión e influencia, además de mentalista corporativo e infotainer que está considerado como uno de los mejores mentalistas del mundo. En 2015 fue galardonado con el Premio al Mejor Mentalista Iberoamericano, en 2014 obtuvo el Premio Nostradamus de Bronce al Mejor Mentalista en Europa y ha sido tres veces campeón de España de Mentalismo: en 2008, 2011 y 2013.

Paralelamente, la empresa D'Arte Human and Bussiness School le distinguió con el Premio Extraordinarios 2019 por su trayectoria laboral y personal en el desarrollo humano. Luxor es ingeniero y MBA (Master of Business Administration) por la Universidad Politécnica de Madrid y se especializó en el campo de la persuasión de la mano de Robert Cialdini, el mayor profesional en influencia social del planeta, y la perspectiva del subconsciente titulándose en Hipnosis de Escenario por el Stage Hypnosis Center de Nevada (Estados Unidos). Lleva más de diez años instruyendo a equipos de ventas y marketing de compañías multinacionales en valiosas técnicas de comunicación no verbal, lenguaje corporal, sugestión, influencia, persuasión, intuición... Asimismo, es el autor del libro El pequeño libro de la influencia y la persuasión.

Duración aproximada: 70 minutos. Edad recomendada: todos los públicos.

Dirección: Off Latina. Calle de los Mancebos, 4 (Madrid 28005)

Precio: Desde 12 €

Ricardo Velázquez Bosco. Su arquitectura en la imagen de la ciudad

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y el Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con Clear Channel, conmemoran el centenario del fallecimiento del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco con una exposición en el Paseo de Coches del Parque de El Retiro. Esta exposición permite un acercamiento a las principales obras del arquitecto y estará abierta del 8 al 24 de septiembre.

Ricardo Velázquez Bosco, nacido en Burgos en 1843, es autor de muchos edificios emblemáticos de Madrid. La exposición rinde homenaje a su obra y su contribución a la definición de la ciudad a finales del siglo XIX y principios del XX. A lo largo de su carrera, Velázquez Bosco trabajó en la restauración de la Catedral de León, fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y se dedicó por completo a la arquitectura.

Realizó diversos proyectos para el Ministerio de Fomento y fue arquitecto de las Construcciones Civiles de Madrid. Además, se centró en Andalucía a partir de 1891, destacando su trabajo en la restauración de la Mezquita de Córdoba y la excavación y restauración del yacimiento de Medina Azahara. En 1916, Velázquez Bosco fue nombrado Hijo Adoptivo de Córdoba por su dedicación a la restauración de Medina Azahara.

Dirección: Parque de El Retiro. Plaza de Honduras (Madrid 28009)

Precio: Entrada gratuita

Amor, sexo y lo que surja

El cuentacuentos Héctor Urién representa un monólogo narrativo erótico-festivo en la sala Cava Baja de la sala Off Latina. El espectáculo desnuda con erotismo, humor y ternura las diferentes formas de amar del ser humano. Urién ofrece un one-man-show en la línea de Darío Fo o Roberto Benigni, donde entrelaza historias llenas de emociones, misterio, romanticismo y humor. Héctor Urién es un narrador de cuentos breves y directos con mucho contacto con el público.

Ha participado en diversos festivales y ha publicado dos libros. La duración aproximada del espectáculo es de 60 minutos y se recomienda para mayores de 13 años.

Dirección: Off Latina. Calle de los Mancebos, 4 (Madrid 28005)

Precio: Desde 10 €