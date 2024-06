Planes para celebrar el Orgullo 2024: Drag Domination celebra su 1º aniversario el 30 de junio en Madrid

Del viernes 28 de junio al domingo 7 de julio de 2024 se celebra el Orgullo de Madrid 2024 y más allá de los conciertos, eventos y actividades oficiales, también hay otras fiestas para celebrar la diversidad este fin de semana en la capital.

El Teatro Magno (C/ de Cedaceros, 7. Madrid) acogerá el 1º aniversario de Drag Domination el próximo 30 de junio de 17:30 a 23:00 en una fiesta muy especial, con una amplia variedad de artistas drag de renombre a nivel nacional e internacional, presidido por Pandora Nox, ganadora de Drag Race Alemania, y Lina Galore, ganadora de Drag Race Italia.

Para celebrar a lo grande el Orgullo 2024, Drag Domination ha preparado una tarde única con un line up de altura en el que no faltan Sagittaria, de Drag Race y All Stars España, Venedita Von Däsh, la internacional Burlesque Queen, y Marina, finalista de Drag Race España, acompañadas de La Lola Spain, Buba Anorex, Diva Luna y Morfina, capitaneadas por las míticas Hornella Góngora y Laca Udilla. Además, contarán con los reconocidos Djs Monsieur Blaya y Luis Morillo.

Drag Domination ofrece una experiencia completa, como conocer a tus reinas favoritas en un Meet & Greet antes de que comience la fiesta, disfrutar de la mejor música o las performances de Lina Galore, Hornella Góngora o Laca Udilla.

En su corta y exitosa historia en nuestro país, Drag Domination ha tenido el honor de contar tanto con artistas consolidadas, como Carmen Farala, Awhora y Tayce, la Diosa de Ébano, que logró enloquecer al público con solo quitarse unas gafas, hasta artistas emergentes como La Sorny y Le Cocó.

Drag Domination es un espacio seguro e inclusivo para todas las personas, donde se puede tener la oportunidad de encontrarse con personalidades como Ana Locking, Eduardo Navarrete o Asier Etxeandía, y otras artistas de la familia Drag Race.