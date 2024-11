Así es el food truck de Dabiz Muñoz en el mercadillo de Navidad de Nuevos Ministerios de Madrid este 2024

El famoso mercadillo de Navidad de Nuevos Ministerios (El Corte Inglés - Castellana) ha abierto sus puertas este jueves 14 de noviembre y ya sabemos todos los puestos y food trucks que puedes encontrar.

Este mercado es el más famoso por sus puestos de comida y uno de los más esperados es del de Dabiz Muñoz, que cada año acumula colas y largas esperas para poder probar sus productos.

El año pasado el chef puso un puesto de lo más innovador, Pollos Muñoz, y que está basado en la comida callejera y en una de las especialidades del cocinero: El pollo frito crujiente de El Goxo. Y este año ha querido repetir la misma propuesta, aunque con una carta nueva.

El horario de Pollos Muñoz es de 13:00 a 23:00 horas, aunque la cuenta de Instagram del food truck informa de que "los cierres dependen de la cola. Muchos días se bloquea el acceso a las 21:00 h o 22:00h". El 24 y el 31 de diciembre la apertura es a las 17:00 horas y el 25 de diciembre y el 1 de enero estará cerrado.

Además, también ha publicado la nueva carta en Instagram y podemos encontrar platos como la chicken croissant al caramelo o el brioche de mantequilla tostada con pollo crujiente jamaicano, que tienen un precio de 17,50 y 16,50 euros respectivamente.

Y también otros platos como las alitas con mayo de palomitas de maíz, el pollo frito hiper crujiente o las patatas con polvo tajín. Entre los postres están la tarta de queso La Pedroche, la bamba de nata y piruleta, la bamba de nata y chocolate y la bamba de nata.

Otros food trucks del Mercadillo de Nuevos Ministerios

Este año podrás disfrutar de una gran variedad de casetas, como las de Flores + Velas, belén, luces, adornos para el árbol, ocio y cultura, así como las opciones más clásicas como Disney o Lego.

En cuanto a comida, no solo está el puesto de Dabiz Muñoz, sino también el de La Cocreta, La Romana, Rodilla, Grosso Napoletano, The New York Burger, El Brillate y su bocadillo de calamares, Árzabal, las croquetas de Santerra, Empanadas Malvón, Isabel Maestre y sus perritos calientes, Beata pasta y su pasta, la tradicional Garrapiñada o los deliciosos dulces de San Gines y pastelerías como Balbisiana, Pan.Delirio, turrón de Vicens o Gelatería La Romana, entre otros.