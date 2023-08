Actividades para realizar en familia en los palacios reales de Madrid

El verano es el momento perfecto para hacer planes en familia, ya que los más pequeños de la casa se encuentran lejos de los madrugones para ir al colegio y rutina de los deberes Por ello, las vacaciones y los momentos en familia son los preferidos para los más pequeños. Si este año no tienes pensado irte de vacaciones con tu familia y no sabes que hacer, no te preocupes, porque en Viajestic, te traemos planes para disfrutar.

Madrid es una ciudad que tiene de todo, aunque es una gran ciudad donde predomina el tráfico y la aglomeración, en verano es todo lo contrario. Es una ciudad llena de espacios abiertos, magníficos parques y sobre todo actividades para realizar en familia.

Y, es que, el Patrimonio Nacional ha preparado un nuevo proyecto educativo para realizar con todos los miembros de una familia y que arrancará próximamente en verano y pondrá fin en la primavera de 2024. Se trata de 'Las cuatro estaciones de la Corte', una iniciativa que se desarrollará en el Palacio Real de Madrid y que permitirá disfrutar las residencias de las familias borbónicas como Aranjuez, Granja, El Escorial y el Palacio Real.

Un taller que permitirá conocer cada una de estas residencias por dentro enmarcados en el programa 'Descubre los Reales Sitios'. El proyecto se podrá visitar durante todos los sábados hasta el 30 de septiembre a las 11.00 horas.

El Escorial | iStock

El primero en abrir será el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, que permitirá recorrer los antiguos apartamentos reales. En cambio, una vez entremos en el otoño y en el invierno, el monasterio de San Lorenzo de El Escorial abrirá sus puertas a las familias para que realicen actividades orientadas a estudiantes de primaria con un coste de 3,50€ por niño. El taller 'La visión de un rey', permitirá conocer la historia del edificio, que fue supervisado por el rey Felipe II, y los participantes podrán crear un retrato familiar.

El público que decida asistir al programa estival 'Un palacio a la francesa' podrá recorrer los apartamentos reales y podrá diseñar su propia residencia para el periodo estival, como ya hizo el rey Felipe V durante su mandato.

Además, en invierno el Palacio Real de Madrid abrirá sus puertas a las cocinas reales y permitirá a las familias cocinar platos y así evitar su desperdicio en el taller 'Cocinando a conciencia'.

El último taller tendrá lugar en la primavera de 2024 en el Palacio Real de Aranjuez que permitirá construir una réplica de uno de los relojes que decoran la residencia real en el proyecto 'Las cuatro estaciones de la Corte'.

Se trata de talleres y actividades dirigidos a niños y niñas de entre 6 y 12 años, que podrán ir acompañados de sus padres. Eso sí, para poder participar deberás inscribir a toda la familia en este enlace y así disfrutar de unos días en familia.