Year of the English Coast

La costa de Inglaterra es uno de los grandes atractivos de Gran Bretaña y lo será más si cabe el próximo año, será el año de la costa inglesa (Year of The English Coast) y lo celebrará del mejor modo posible: inaugurando el sendero señalizado más grande del mundo, un sendero del que ya se pueden recorrer este año algunos tramos pero que no estará completo hasta 2021.