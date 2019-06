Wamba, el único municipio de España que contiene la letra W

Wamba es una curiosa localidad situada en la comarca de los Montes Torozos, en la provincia de Valladolid. En el año 672, cuando se llamaba Gerticós, en ella murió un fascinante personaje de nuestra historia, el rey visigodo Recesvinto. Y tras su muerte fue coronado como rey su hijo Wamba. Gerticós cambió entonces de nombre y aún hoy sigue siendo Wamba. Es el único municipio español en cuyo nombre aparece la letra W. Pero Wamba, es conocida también por otra singularidad. El mayor osario de España está en su iglesia, la iglesia de Santa María. Uno de los templos más interesantes, no sólo de la provincia de Valladolid, sino de todo el panorama medieval español. Es una de las pocas iglesias prerrománicos del siglo X, mozárabe o de Repoblación, que se construyeron en las comarcas aledañas del Río Duero en el antiguo Reino de León, gracias a la reconquista por parte de reyes como Ordoño II, Alfonso IV o Ramiro II, a los que se unieron numerosos mozárabes huidos de Al-Andalus. En una de las paredes del claustro de la iglesia hay una pequeña puerta que esconde, sin duda, uno de los tesoros más auténticos del templo y del pueblo, un el osario del Siglo XII de la Orden de San Juan, en el que se guardan unas mil calaveras humanas, asi como otros tipos de huesos. En este osario hay una inscripción que dice: "Como te ves, yo me vi, como me ves, te verás. Todo acaba en esto aquí. Piénsalo y no pecarás". Curioso y macabro, y se puede visitar. Hasta ahora habíamos visto osarios en otras partes de Europa, pero este está en nuestro territorio. Con planta basilical de tres naves con arcos apuntados, la iglesia está perfectamente conservada y cuenta con diversos elementos de las diferentes épocas de su historia. Originalmente fue un monasterio visigodo que siguió durante la Edad Media, etapa de la que aún conserva lo que fue el claustro y tres sepulcros que podrían ser de los hermanos fallecidos de Doña Urraca. El famoso rey Godo Recesvinto, padre de Wamba, estuvo enterrado aquí hasta que su cuerpo fue trasladado por orden del rey Alfonso X. Para ver este complejo y bello edificio declarado Monumento Nacional en 1931, existe un horario de verano y otro de invierno, ya que durante la época estival, es la Oficina de Turismo la que la enseña la iglesia, mientras que el resto del tiempo se puede visitar contactando con el Ayuntamiento. La iglesia de Santa María de Wamba es uno de los templos más antiguos de la provincia de Valladolid, Visigodo y Mozárabe, lo que nos emplaza a los siglos del VII al X. Los Osarios no son muy comunes en España, nada que ver con nuestro vecino Portugal donde hay algunos espectaculares, y Wamba es el mayor Osario visitable de nuestro país.