Los Volcanes de La Garrotxa en Gerona

La Zona Volcánica de la Garrotxa es, con seguridad, el mejor exponente de paisaje volcánico de la península Ibérica y uno de los más importantes de Europa. Situado en los Pirineos orientales, dentro de la comarca de La Garrotxa, en la provincia de Gerona, se compone de una cuarentena de conos volcánicos y más de 20 coladas de lava. La orografía, el suelo y el clima proporcionan a la zona una variada vegetación con encinares y hayedos de gran valor paisajístico . El Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa tiene 28 itinerarios que transcurren por los lugares más interesantes, la mayoría señalizados. Si te gusta el senderismo, no debes perderte estos recorridos que además conectan a menudo con los de la red de senderos Itinerànnia y desde donde se puede acceder a pie a cualquier otro punto de la Garrotxa, el Ripollès o el Alt Empordà. Visitar la zona te sorprenderá, naturaleza, paseos y volcanes. Se recomienda primero acercarse al Centro de Información del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Hay varios puntos de interés que no te puedes perder. La Fageda d'en Jordà, es una de las 26 reservas naturales del Parque Natural, un hayedo excepcional que crece sobre la colada de lava del volcán Croscat a tan solo 550 metros de altitud. Se extiende por los municipios de Santa Pau , Olot y Les Preses. Se puede acceder a pie por el itinerario 2 en un recorrido de 30 minutos. El Volcán del Croscat es un volcán de tipo estromboliano que se encuentra en el noroeste del municipio de Santa Pau. Es el volcán más joven de la zona y tuvo dos erupciones, la primera y mayor hace 17.000 años, y la segunda hace 11.500 años. Su cráter en forma de herradura tiene unos 160 metros de altura y unos 600 metros de largo por 350 metros de ancho. Su cono está cubierto de vegetación excepto una parte que fue utilizada para extracciones mineras. La explotación de gredas, para la producción de ladrillos y pistas de tenis dejó un impresionante tajo en la parte posterior del cráter, que se ha convertido en una atracción turística. Fue el último volcán de la Península en entrar en erupción. El Volcán de Santa Margarida es uno de los más importantes y se encuentra a 682 metros de altitud. Su boca tiene un perímetro de 2.000 metros. En el centro del llano del cráter se encuentra la Iglesia de Santa Margarita, de origen románico. Su última erupción data de hace 11.000 años. Parc de Pedra Tosca. El Bosque de Tosca de gran valor ecológico,se formó a partir de la colada de lava del volcán Croscat. Se intento durante años eliminar la masa forestal para introducir cultivos, con la retirada de las piedras volcánicas, que se utilizaron para hacer las paredes que aún hoy delimitan propiedades y caminos. Una parte de estas artigas disponen de cabañas a modo de refugio hechas con materiales volcánicos que son una auténtica joya arquitectónica. El área de información está abierta los fines de semana desde las 10h hasta la puesta de sol. Hay servicio de guía toda la semana excepto lunes y martes. Tel.: 972 19 51 79. La colada basáltica de Castellfollit de la Roca. Este singular pueblo está asentado en un riscal basáltico. Los edificios del pueblo están construidos con material volcánico. El pavimento y el mobiliario del casco antiguo es de basalto, roca que se forma al enfriarse la lava. La colada basáltica esta formada por una pared basáltica con columnas y losas de 40 metros de altura formada por la lava de dos coladas provenientes de los volcanes de Olot y Begudà. Los centros de información sobre el Parque Natural son el Casal dels Volcans en la Avenida de Santa Coloma, en Olot. Tel 972 266 202 o 972 266 012. Can Serra de la Fageda d'en Jordà en la carrtera de Olot a Santa Pau, kilómetro 4, Santa Pau. Tel. 972 195074. Can Passavent del Volcán del Croscat en Olot. Tel. 972 195094. Una escapada a uno de los rincones más espectaculares y desconocidos de nuestra geografía. Descubre La Garrotxa, con tus amigos.