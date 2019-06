Volcanes en el Campo de Calatrava

Sorprendentemente, son muy pocos quiénes han oído hablar de volcanes dormidos en Calatrava. Y muy pocos los que se han acercado a contemplar las hermosas Lagunas Volcánicas en esta zona de Ciudad Real, las únicas laguna de este tipo que se pueden encontrar en la Europa continental. Sabemos que hay volcanes en Canarias, e incluso que también hay volcanes en la Garrotxa en Girona, pero los volcanes de Calatrava son uno de los fenómenos más singulares y desconocidos de España. Antiguos volcanes que nos hablan de una época hoy casi extinguida, pero de la que han dejado testimonio bien visible en la orografía manchega. Cuesta creer que la única fumarola activa que existió en la Península Ibérica se encuentra a menos de cinco kilómetros de la monumental ciudad de Almagro. ¿A qué no te lo habías ni imaginado? El Campo de Calatrava ubicado en el centro de la Península Iberíca y en el centro de la provincia de Ciudad Real, es una región volcánica muy importante, con más de 5.000 kilómetros cuadrados de extensión, y con más de 300 afloramientos volcanicos. Una región con unas características singulares, que la hacen única en España. Sabemos que el vulcanismo canario es mucho más importante en nuestro país, pero los científicos estiman que las últimas erupciones en la zona de Calatrava se pudieron producir hace unos 5.000 años en el volcán Columba, la existencia de actividad volcánica de una antigüedad inferior a 10.000 años ha servido para que el prestigioso Smithsonian Institute haya reconocido el Campo de Calatrava, como zona de actividad volcánica activa. Muchas manifestaciones volcánicas se pueden percibir hoy en día en forma de manantiales termales o ferruginosos, como los de Puertollano, Aldea del Rey, Corral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Calzada de Calatrava, Villar del Pozo o los Hervideros de Fuensanta. Algunos fueron utilizadios como balnearios aunque hoy se encuentran abandonados. Existe un registro histórico del Siglo XVI, las Relaciones Topográficas de Felipe II de 1575 d.c. se recoge un texto de una encuesta realizada en el pueblo de Valenzuela de Calatrava, cerca de Almagro que dice lo siguiente "...a la vista deste pueblo esta un cerro que llaman el Cerro de la Sima, donde por entre unas peñas guifeñas salen unas flamas calientes a manera de como cuando se ha quemado una calera, que ya no sale ni humo ni llama, sino que está mostrando el fuego que hay dentro, el cual calor sale por entre las dichas peñas, oliendo alcrivite de cuando en cuando, como quien lo tira con cohetes…”. Así consta en nuestra historia la existencia de fumarolas térmicamente muy activas. Los Volcanes del Campo de Calatrava son un paisaje espectacular, modelado por el tiempo, y único en España. Un espacio natural que alberga ecosistemas perfectamente conservados que incluyen lagunas y suaves elevaciones. Las depresiones o cráteres de origen explosivo de las Sierras de Calatrava han dado lugar a pequeñas lagunas interiores de enorme belleza. En Campos de Calatrava hay 16 lagunas, entre las que cabe destacar La Inesperada en Pozuelo de Calatrava, la Hoya de Cervera en Almagro, la Laguna de la Alberquilla que es Monumento Natural, la laguna volcánica de Cervera, la de Fuente Agria del Chorrillo o la de Caracuel. No hay que perderse enclaves como el de los Castillejos en La Bienvenida o el del Cerro de los Santos en Porzuma, en el que los amantes de los volcanes podrán apreciar aún coladas volcánicas. Ni tampoco la impresionante laguna volcánica de Michos en Abenójar o la de la Alberquilla en Mestanza. Naturaleza en estado puro para los amantes del senderismo y los avistamientos de aves. Algunas de las principales ciudades que quedan dentro del área son Ciudad Real, Miguelturra, Almagro, Daimiel y Bolaños. Puertollano en el extremo sur y los edificios volcánicos más próximos a Almadén son los de La Bienvenida y Cabezarados. Así que si queremos visitar la zona, el abanico de posibilidades es muy amplio. Hay multitud de hoteles y casas rurales en la zona. Y es muy recomendable visitar tanto los volcanes como las lagunas, contratando alguna excursión guiada en 4x4 para no perderse nada. Hay varias empresas de Turismo Activo que organizan estas rutas como Natura Indómita Si te gusta la naturaleza y quieres descubrir una zona de gran belleza, los Volcanes del Campo de Calatrava serán tu gran descubrimiento.