Vivir como un rey en Asturias

¿Te imaginas sentirte como un rey aunque fuera por un día? Sí, comerías como un rey, saborearías los mejores platos y degustarías sabores increíbles; vivirías como un rey, disfrutando de paisajes que tan solo habías contemplado en tu imaginación, paseando por rincones escondidos; y, como no, dormirías también como un rey, en un castillo idílico, con muros de piedra pero un acogedor interior. Al menos durante un día entero y su correspondiente noche, todos merecemos experimentar esta sensación y no es necesario irse muy lejos ni tampoco viajar al pasado con una máquina del tiempo que nos traslade a la Edad Media. Tan solo es necesario hacer una reserva en el Hotel Castillo del Bosque de la Zoreda. Se trata de un hotel boutique muy íntimo y singular. Está situado en Asturias, en concreto en el Bosque de la Zoreda, que da nombre al establecimiento. Su cercanía con Oviedo –tan solo se encuentra a 4 kilómetros de la ciudad- permite durante el día acercarse a ella para visitar, comprar o pasar unas horas. Y también a Gijón, que se encuentra a 37 kilómetros de distancia. Es un hotel de auténtico lujo, y no solo por su enclave, que es espectacular, sino por su interior y por su imponente exterior. Es un castillo que data de principios de siglo y en cuya estructura se pueden diferenciar elementos tanto clásicos como otros detalles más contemporáneos que han conseguido que el edificio siga llamando la atención tanto como hace décadas. Las cinco estrellas de este castillo construido en 1930 hacen de él un verdadero capricho para las noches más románticas. Sus habitaciones, un total de 25, tienen mucha luz natural y desde sus ventanas se tienen unas bonitas vistas a la montaña. Son tranquilas, en ellas se respira una gran calma y también altas dosis de elegancia que nos transportan a otras épocas sin casi darnos cuenta. Aquellos huéspedes que quieran aprovechar su estancia en el castillo para relajarse y desconectar completamente tienen la opción de hacerlo en su spa, concertando algún masaje o tratamiento específico o bien haciendo uso de su piscina cubierta, su jacuzzi o tomando un baño de vapor. Y después, qué mejor plan que pasar un rato bebiendo algo en su bar, de estilo inglés y con cómodos sofás. El Hotel Castillo del Bosque de la Zoreda tiene además un restaurante en el que todos los sabores típicos asturianos se dan cita a la hora de la comida y también de la cena. Las recetas tradicionales, que han perdurado generación tras generación, se reinterpretan al estilo más rústico con un toque innovador que no deja indiferente a ningún comensal. Los más privilegiados podrán alojarse en la Suite de la Torre, con ascensor privado, un solárium y un jacuzzi privado. En el Hotel Castillo del Bosque de la Zoreda se brinda con sidra pero se respira aires ingleses de otras épocas, llenos de glamour y lujo.