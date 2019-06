Si tienes entre 3 y 99 años, te gusta disfrutar al aire libre, y sobretodo jugar sin parar, no puedes dejar de visitar un lugar muy especial, en el Valle de Esgueva en Valladolid. Un espacio de 18.000 metros cuadrados con más de 60 juegos diferentes, un parque en el que se simulan en varias zonas los cinco sentidos, para que tu puedas aportar tu granito de arena, con un sexto sentido, el de la imaginación. Hoy visitamos el Valle de los 6 Sentidos, un centro de ocio y de entretenimiento familiar abierto durante todo el año, del que no van a querer salir, y nos referimos a los más pequeños. Un parque para jugar y divertirse en familia. Con diferentes zonas para cada sentido, donde hay varios juegos que invitan a los niños a aproximarse al conocimiento, pero experimentando. Entre otras actividades los niños encontrarán el Jardín de Piedras, el Palacio de los Sentidos, el Valle de los Valientes, las Colinas del Laberinto, el Merendero del Dique, la Granja, el Bosque Rascanubes, el Corazón del Esgueva, la Plaza Dorremí, los Castillos, el Teatro de los Ecos y mucho, mucho más. En el interior de un antiguo palacio hay también juegos científicos, para aprender de una forma divertida y sin que se den cuenta, conceptos físicos como el movimiento, la transmisión del sonido, los efectos visuales o alucinar moviendo piedras muy pesadas con una sola mano. Y también novedosos juegos de agua y una fuente que se acciona de forma manual, con un recipiente donde se indica el consumo en varias situaciones que los niños viven todos los días, una ducha o lavarse los dientes, por ejemplo, y todo para tratar de concienciar a todos de la importancia de ahorrar agua, un bien cada vez más escaso. El Valle de los Seis Sentidos ocupa la finca del antiguo Palacio de los Power, cuyas ruinas sirven también de espacio para varios juegos, junto a la carretera de acceso a Renedo de Esgueva. Un super parque, que bien podría ser temático, que la Diputación de Valladolid ha dedicado al ocio infantil y al turismo familiar. Los peques no se lo van a creer. Un puente de cuerdas, columpios, puentes tibetanos, cuerdas, bosques para trepar, juegos científicos y de música, juegos de piedra, paisajismo y medio ambiente, y todo en libertad. Un espacio al aire libre para correr, tocar, subir, bajar y aprender jugando. Todo un mundo de diversión para pasárselo bien y sin miedo, ya que todos los juegos han pasado las más estrictas medidas de seguridad.