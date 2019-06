Urueña, una escapada a 'la villa del libro'

Con más de una docena de librerías, Urueña vive por y para los libros. Son negocios centrados especialmente en la compra y la venta de ejemplares raros, de joyas para coleccionistas, ediciones antiguas y libros usados y descatalogados. Es tal su pasión por la lectura que se trata del único municipio de España declarado Villa del Libro, un galardón que comparte junto a otra docena larga de pueblos de Europa, América y Asia. Con 200 habitantes, tiene el honor de ser la localidad con más librerías por habitante, pero no solo eso. Urueña es toda una villa medieval que merece la pena visitar y pasearla con calma. Se asienta sobre una colina y aún conserva su muralla medieval, del siglo XIII, las mejor conservadas de la provincia, por lo que es fácil transportarse con la mente a varios siglos atrás, cuando los caballeros pasaban con sus caballos camino a alguno de los castillos de la zona; o a la Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciada, a pocos kilómetros del pueblo. Declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1975, la villa tiene como puntos imposibles de no visitar la torre del Homenaje, que se ilumina al anochecer, así como su castillo, levantado en el siglo XI. Sus calles, aunque llenas de citas literarias y guiños al mundo de los libros, siguen conservando muchas casonas nobiliarias con sus fachadas presididas por escudos heráldicos; y no faltan iglesias renacentistas como la de Santa María del Azogue. Uno de los mayores atractivos de Urueña es el impresionante paisaje que se puede contemplar desde el lado oeste de su muralla, así como su gastronomía. Como buena representante de Tierra de Campos y su magnífica tradición en los fogones, no faltan restaurantes donde degustar platos de cuchara, así como ricas morcillas. A poca distancia de Valladolid, es una de las escapadas más románticas que se pueden hacer en otoño, ya que el paisaje se torna de colores hermosos antes de la llegada de las nieves invernales.