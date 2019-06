Titirimundi. Fin de semana cargado de marionetas en Segovia

La capital castellana acoge, hasta el domingo 17, una nueva edición de Titirimundi, el Festival Internacional de Títeres más importante de nuestro país.



Serán 244 las funciones que se habrán podido disfrutar en Segovia cuando esta nueva edición de Titirimundi eche abajo el telón el próximo domingo. Durante cinco días, la ciudad castellana vuelve a ser el epicentro mundial de un arte escénico que pretende mostrar que no ha desaparecido y que sabe adaptarse a los nuevos tiempos manteniendo su esencia y, sobre todo, encandilando su público predilecto: los niños.



Celebrado en Segovia desde 1985, por sus calles y plazas van a pasar los artistas más importantes del momento, demostrando que, ahora mismo, el mundo del títere es una experiencia multidisciplinar donde tienen cabida las marionetas de hilos, los títeres con guante, las sombras, los objetos, la animación, el cine e incluso las nuevas tecnologías. Seguro que los 50.000 espectadores que se espera que se reúnan en torno a las actuaciones lo disfrutarán, con muchos de los espectáculos pensados para disfrutar en las calles y otros, en teatros que ya han puesto el "no hay billetes" en muchas de sus representaciones, al poder comprarse por adelantado.



En el extenso programa de Titirimundi 2015 encontramos de todo. Por ejemplo, desde República Checa llega la compañía de teatro ambulante Já To Jsem, que apuesta por volver a las raíces del teatro callejero con historias populares más o menos conocidas. De hecho, al festival trae ‘El tiovivo de cuentos’, una compilación de obras infantiles muy conocidas con la que los hermanos Marcik y Vita Jarda sacarán más de una sonrisa.



Junto al Acueducto, en la plaza Azoguejo, estará un clásico de esta fiesta teatral: el Carrusel Mágico de Andrea, una atracción de feria que emula a los antiguos tiovivos y que sirve de símbolo del Titirimundi. También exótica es la obra ‘Un mar de marionetas’, que se encarga de presentar un teatro de títeres de guante llegado desde Taiwán en el Museo Esteban Vicente; y la Plaza Mayor será todo un hervidero gracias a todo tipo de obras que allí se sucederán, como ‘El bosque de Grimm’ por La Maquiné.



Claro que muchas veces no es el espectador quien decide la obra que ve, sino que es la representación la que nos aborda, casi de sorpresa, por las calles de la ciudad. Será lo que experimenten quienes se tropiecen con los miembros de la Compañía Jordi Bertrán, que ha preparado para el festival un espectáculo de circo con marionetas y payasos llamado ‘Strada’ y que rinde homenaje callejero a Chaplin, Tati, Fellini, Pepe Otal o Tozer, entre otros.



Más circo habrá en el patio de la Casa de Abraham Seneor (Judería Vieja, 12), donde se representa ‘El circo de las pulgas’, una obra de apenas 20 minutos de duración en la que juglares, acróbatas, comedoras de fuego y equilibristas están en acción. Claro que todos esos roles los realizan las pulgas amaestradas del Gran Panzani, uno de los únicos tres domadores de pulgas que quedan en el mundo. Ojo que las entradas para esta obra se acaban enseguida.



Diferente es la representación de ‘El lazarillo de Tormes’ en la Sala Expresa1. Se trata de una revisión del texto original por parte de La Chana Teatro en la que, según ellos, no “reinventan el clásico, sino tan solo la forma de leerlo, transformando al público en comensal”. Será una de las que cierre el festival, el domingo 17.



Acercarse hasta Segovia este fin de semana (largo para los que puedan disfrutar de San Isidro en sus municipios) será todo un plan en el que los niños disfrutarán como críos que son y los adultos, también, dejando a un lado, al menos durante un rato, el día a día de estrés para sumergirse en el mundo de la fantasía de las marionetas.





