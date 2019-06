Tarifa, la reina de los amantes del viento

Sobre el mar, en el punto más meridional de Europa y más cercano a Ýfrica, Tarifa es uno de los destinos turísticos más importantes de la provincia de Cádiz. Abierta al mar Mediterráneo y al océano Atlántico, es el paraíso de los amantes del Kite surf y del windsurf. A sus encantos de playas inmensas de arena fina y chiringuitos de los más fashion, se unen numerosos restos prehistóricos como las pinturas naturalistas de la Cueva del Moro y la necrópolis de los Algarbes. Los vestigios fenicios de la Isla de las Palomas, y sobre todo, los de época romana, con la valiosa ciudad de Baelo Claudia, el hallazgo arqueológico más importante de toda la provincia. Llamada por los musulmanes Al-Yazirat Tarif, Isla de Tarif, la ciudad de Tarifa, ha sido un enclave importante en la historia de la península. Estratégica como zona fronteriza, plaza fuerte ante incursiones piratas y enclave militar frente a las posesiones inglesas de Gibraltar. De sus murallas de los Siglos X al XVI quedan dos tramos. El primero de época islámica que rodeaba un recinto más pequeño y el segundo que abarca todo el casco antiguo. Y este es otro de sus encantos, sus calles esdtrechas, sus casitas blancas, tiendas vanguardistas y a la útlima, restaurantes espectaculares y sobre todo un gran ambiente en verano. Sus increíbles e infinitas playas azotadas por el viento de levante hacen de Tarifa un lugar de culto para los aficionados a los deportes náuticos como el windsurf, el kitesurf, el flysurf, el Blokar o el submarinismo. Tras la Playa Chica, la espectacular e inmensa playa de Los Lances y más allá Valdevaqueros, Acontinuación la Playa de Bolonia, salvaje y virgen, en una de cuyas zonas se puede practicar el nudismo. El Cañuelo es una playa con un entorno natural, con vegetación, arena fina, aguas cristalinas y a la que se llega desde el Faro de Camarinal. Los Alemanes se extiende desde el Cabo de la Plata al Cabo de Gracia. Y finalmente Atlanterra, la continuación de Zahara de los Atunes. Cuatro espacios naturales protegidos: el Parque Natural de los Alcornocales, el Parque Natural del Estrecho, ambos Reserva de la Biosfera. Y el Paraje Natural Playa de Los Lances, área de concentración y regreso de aves en la travesía del Estrecho de Gibraltar, y el Monumento Natural Duna de Bolonia, con más de 30 metros de altura y situado en el istmo de Punta Camarinal, en la costa suratlántica de Cádiz. Aprovecha tu estancia para aprender alguna de las modalidades estrella de la zona en alguna escuela de surf. Visita la Isla de las Palomas y el casco antiguo de la ciudad. Apúntate a alguna excursión para avistar cetáceos en alguna de las empresas que encontrarás cerca del puerto. Descubre sus playas y sus chiringuitos y no dejes de pasar un día en la espectacular Bolonia y por supuesto, acércate hasta el yacimiento arqueológico Baelo Claudia. La noche es animada y tranquila, el ambiente nocturno se concentra en las terrazas del casco antiguo. Los restaurantes y bares de la ciudad ofrecen una gastronomía exquisita basada en productos frescos y pescado. Y para después chill outs. Tarifa es uno de los enclaves más especiales de nuestra geografía, pero si lo que quieres son días de playa tranquilos, ten en cuenta que el viento en la zona te arruinará el plan. Aquí hay un ambiente elitista, gente estupenda y chiringuitos muy chics. En Tarifa solo hay que dejarse llevar por el concepto Chill Out, tumbarse en la hamaca y disfrutar. Cuando hace mucho viento, lo mejor es llegar hasta Bolonia, pero aún así, la arena no te dejará tumbarte tranquilamente en la playa. Tarifa es ideal para aquellos que buscan las condiciones óptimas para su deporte favorito. Un destino que amarás para siempre, Tarifa simplemente tiene imán.