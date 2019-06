De tapeo por El Poble Sec, el barrio gourmet de Barcelona

Poble Sec es uno de las zonas de moda de Barcelona para ir de tapeo. Se asienta en la ladera de Montjuïc y conserva su sabor de barrio con sus acogedoras plazas, sus empinadas callejuelas y edificios históricos. Su alma bohemia es compatible con las nuevas tendencias por lo que las bodegas antiguas conviven con los bares y restaurantes de diseño. Vintage y moderno a la vez, Poble Sec se ha convertido en el barrio gourmet de la Ciudad Condal donde disfrutar de una excelente gastronomía.

Paseamos por este singular barrio que se encuentra entre Monjuïc y la avenida del Paral.lel para saborear todos sus encantos, aunque en esta ocasión preferimos irnos de tapeo.

Joan Martínez es el alma de Lolita Tapería. Es un bar, restaurante y bistro a la vez, además de vermutería los sábados al mediodía. El ex socio de Albert Adrià se inspiró el personaje de Lolita de la novela del mismo nombre del novelista ruso Nabokok, llevada al cine por Stanley Kubrick. De ahí ha sacado la frescura y la picardía inocente que tiene este local que ofrece una amplia carta con platos creativos, tapas tradicionales, pequeños bocadillos, selección de vinos españoles, buen cava y Moritz, la cerveza del barrio. A las doce de la noche, Lolita se transforma en bar de copas y ofrece los mejores cócteles.

Quimet y Quimet es una bodega tradicional con el sabor de antaño. Con una barra y solo dos mesas, es uno de los bares de tapas más bonitos de Barcelona. Siempre está lleno y no acepta reservas, pero no puedes perderte su ambiente y sus delicatessen. Abierta desde 1914, ofrece quesos, croquetas, bacalao con tomate… además de tener una excelente bodega de vinos, vermuts, cavas, licores, e incluso elabora su propia cerveza. Recomendables sus originales montaditos. Déjate asesorar y no te dejarán indiferente.

En el restaurante Casa Xica viajas sin moverte por los sabores mediterráneos y asiáticos. Marc Santamaría y Raquel Blasco abrieron este pequeño restaurante cuando volvieron a Barcelona después de la interesante experiencia vital y laboral en Shanghái. Se asociaron con su amigo de la infancia Esteban Puertas y juntos sorprenden los paladares de su clientela que llega allí por el boca a boca. El bacalao negro con brócoli picante, el tartar de salmón salvaje ahumado con higos, la hamburguesa thai… los manjares más exóticos en un lugar de estilo industrial con un ambiente íntimo. Son platos para compartir y la carta cambia cada tres semanas, aunque hay clásicos que la clientela fiel quiere que continúen.

Croquetas, embutidos artesanos; platos calientes como el civet de jabalí, lomo con cítricos o costilla confitada; bocadillos, tapas y aperitivos para el vermut, las propuestas culinarias de Celler cal Marino son variadas y se elaboran con productos de gran calidad, así que no hay que pasar por alto esta bodega castiza en la que se respira un ambiente muy moderno. Organizan Vermut & Concerts, además de catas de quesos. Tiene tienda, así que puedes comprar vinos, cervezas artesanas y de importación y muchas más delicatesen.

Los vecinos de Poble Sec se sienten como en casa de Paula, una hamburguesería que rinde homenaje a la comida sencilla, de barrio. Su punto de partida es la tradición culinaria catalana aunque adaptada a los nuevos tiempos. Tiene fama de ser la mejor hamburguesería de Barcelona y hacen sus hamburguesas con carne exclusiva de picanha asada a la barbacoa con pan artesanal y productos frescos. El mejor maridaje para su plato estrella es una cerveza artesanal, ofrecen una amplia selección, y no olvides pedir una mazorca de maíz.

El café Mandacarú es una enoteca gastronómica en la que hay espacio para la gastronomía sostenible, el buen vino y la cultura con la mejor programación musical en vivo de Barcelona. Su cocina es moderna y fresca. Dúo de humos con tostaditas, delicia de patata confitada con cebolla caramelizada al romero y queso de cabra gratinado, bravas en edición “de lujo” son algunas de sus tapas; pero ofrece también una gran variedad de platillos como la coca de verduras asadas con un toque de queso, huevo ecológico poche sobre cremoso de patatas al aroma de trufa. Incluye en su carta platos vegetarianos. Además de vinos, tapas y postres, en el Gin & Cocktail Bar encuentras combinados y todo tipo de licores y aguardientes.