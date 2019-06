Sevilla es fiesta durante la Feria de Abril 2015

La Feria de abril 2015 arrancó anoche con el tradicional “alumbrao” y sus más de 237.000 bombillas ya iluminan “la ciudad efímera”.



Hasta el domingo 26 de abril, el Real Los Remedios se llena de lunares, flamenco, pescaíto, rebujitos y más para celebrar un año más esta feria que comenzó siendo un punto de encuentro para vender ganado y que ha ido creciendo hasta convertirse en una de las fiestas más grandes de Sevilla.



La portada del recinto de este año, está dedicada al arquitecto Juan Talavera Heredia y representa la parte central del Museo de Bellas Artes y las torres laterales están inspiradas en el edificio de Telefónica ubicado en la Plaza Nueva.



Si estás planeando tu visita a esta fiesta de color, música gastronomía típica, música y baile, sigue estos consejos para que la experiencia sea inolvidable.



La feria.

Es un evento grande y popular, por lo que habrá mucha gente por las calles. Lo mejor es hacerse con un mapa para localizar los puntos que quieras visitar y determinar un lugar de encuentro en caso de que vayas acompañado. Por cierto, la portada no es el mejor sitio ya que es el punto más común, y puede que pases un largo rato buscando al resto de tu grupo.



Como ya es costumbre, allí encontrarás casetas públicas y privadas. Para poder entrar a las privadas, necesitas invitación. Recuerda que es como entrar a la casa de alguien. Y si bien, en este ambiente festivo podrás conocer a sevillanos que te inviten a compartir tiempo con ellos dentro de sus módulos, lo más seguro es que aproveches una de las casetas de acceso libre para descansar, recargar las energías comiendo y bebiendo: y hasta poniéndote a prueba a ver si te sumas al flamenco y a las sevillanas.



Las casetas públicas representan los diferentes distritos de la ciudad, pertenecen a asociaciones sin fines de lucro, a Sindicatos o partidos políticos y son las siguientes:

– C/ Costillares , 22 – Distrito Nervión- San Pablo

– C/ Antonio Bienvenida, 97 – Distrito Casco Antiguo

– C/ Pascual Márquez, 153 – Distrito Triana-Los Remedios

– C/ Pascual Márquez, 215 – Distrito Este

– C/ Pascual Márquez, 85 – Distrito Macarena-Norte

– C/ Ignacio Sánchez Mejías, 61 – Distrito Sur-Bellavista

– C/ Costillares, 13 – Área de Fiestas Mayores

– C/ Costillares, 77 – “La de to er mundo”

– C/ Ignacio Sánchez Mejías, 56 – A. CF. S. Fernando

– C/ Juan Belmonte , 196 – Partido Andalucista

– C/ Pascual Márquez, 66 – PP de Sevilla

– C/ Antonio Bienvenida, 79 – PSOE Andalucía

– C/ Pascual Márquez, 9 – La Pecera

– C/ Pascual Márquez, 81 – CC.OO. Sevilla

– C/ Antonio Bienvenida, 13 – UGT

– C/ Curro Romero, 25 – USO



El horario es de 12 de la mañana a tres de la madrugada.



Si bien durante toda la jornada vivirás el ambiente de fiesta, durante el día las calles se llenan de coches de caballo, las flamencas paseando sus coloridos modelos y familias enteras disfrutando de la Feria. Los que llegan por la noche, suelen lucir prendas más elegantes. Aunque también es el horario preferido por los más jóvenes.



Cómo llegar a la feria.

Hay parkings gratuitos para coches y motos. Aunque lo mejor es que llegues hasta allí caminando o en transporte público. La mayoría de las calles de los alrededores estarán cortadas así que el tráfico será lento y habrá algunos atascos, además de que puede que a tu GPS le cueste darte una opción rápida para llegar lo antes posible.



Si vas a pie, recuerda que en esta época del año es muy posible que haga calor en Sevilla, así que evita las horas del mediodía.



El transporte público se presenta como una exclente alterativa. Hay una línea especial que se acerca a la Feria que parte del Prado de San Sebastián (Calle José María Osborne) y termina junto a la portada. Como dispone de carriles especiales para circular rápido, puede que sea tu mejor opción. Si vas en Metro, las estaciones más cercanas son: Plaza de Cuba, Parque de Los Príncipes y Blas Infante.



Los taxis también circularán por vías habilitadas especialmente para ellos. Encuéntralos en las paradas de la avenida Flota de Indias y en la glorieta Avión Saeta.



Si vas con niños, lo mejor es pasar por la tradicional caseta para peques perdidos y hacerse con una de las pulseras identificativas. Las muchedumbres pueden ser un dolor de cabeza y lo mejor es prevenirlo. Por supuesto que ellos, además de disfrutar de la energía y la música de la Feria de Abril, también tienen su espacio en el parque de atracciones temporal más grande de España, en la Calle del Infierno. ¿Sabes por qué se llama así? Porque el bullicio es tal que su apodo está muy justificado.



La Feria de Abril de Sevilla es una fiesta de color, música y tradición. Seis días de celebraciones de las costumbres y esa personalidad tan especial de los sevillanos. Y es un evento que hasta que no lo vivas, no te darás una idea completa de todo lo que significa. ¿Nos vemos allí?

Más información:

Turismo de Andalucía

Feria de Sevilla