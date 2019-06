Seis rincones de Córdoba que te harán viajar en el tiempo

Córdoba es una de esas ciudades que por fuerza tienen que verse en diferentes perspectivas e incluso en visitas sucesivas porque en una, salvo que se resuelva con una larga estancia, no da nunca el tiempo para tanto como hay que ver y vivir. Una de las vistas y perspectivas de Córdoba, además de las cruces y la feria de mayo, los patios y el concurso de rejas y balcones, sus carnavales o su semana santa, es la histórica en su vertiente arquitectónica, porque la huella de piedra que han dejado en esta tierra los que la habitaron a lo largo y ancho de los siglos que cuenta, no sólo es inmensa, sino inmensamente bella y está bien conservada. Y es, además, testimonio gráfico de una historia larga e intensa, tan pasional que incluye la construcción de una catedral en el interior de una mezquita. Córdaba se degusta en un paseo ya sea de mañana o de atardecer, uno de esos en los que se cruzan puentes y se descubren palacios y mezquitas y en los que se hace un descanso, o los que surjan, para darse el gusto de saborear las delicias de esta tierra y brindar con manzanilla. Y no puede uno marcharse de Córdaba haber viajado a través de su Patrimonio -que lo es también de la Humanidad- el tiempo y la historia en los seis lugares que os recomendamos visitar. + Imágenes cedidas por el Consorcio de Turismo de Córdoba. Más información sobre Córdoba en www.turismodecordoba.org y a través del teléfono +34 902 201 774.