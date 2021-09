Santillana del mar: 5 rincones mágicos que no te puedes perder

Santillana del Mar es un municipio que podemos encontrar en Cantabria. Tal es su espectacularidad que la villa fue declarada como Conjunto histórico-artístico en el año 1889. Estamos, sin lugar a dudas, ante uno de los lugares más visitados de esta comunidad autónoma. ¡Y no es para menos!

Por si fuera poco, cabe destacar que desde el verano de 2013, Santillana del Mar pertenece a la prestigiosa red de “Los pueblos más bonitos” de España. Por lo tanto, si estás pensando en visitar este lugar, te damos a conocer una serie de rincones que no te puedes perder.

Cueva de Altamira | Imagen de Daniel Villafruela en Wikipedia, licencia: CC BY 3.0

Cueva de Altamira

Si hay un rincón emblemático de Santillana del Mar es la Cueva de Altamira, donde podemos encontrar lo más espectacular en cuanto a arte rupestre se refiere. Este lugar fue descubierto por Marcelino Sanz de Sautuola en el año 1875. Cabe destacar que las primeras pinturas de este lugar, Patrimonio de la Humanidad único en el mundo, son de hace nada más y nada menos que 36.000 años. Es importante saber que la Cueva original está cerrada al público por cuestiones de conservación, pero hay una réplica exacta en el Museo de Altamira.

Colegiata Santa Juliana | Imagen de José Luis Filpo Cabana en Wikipedia, licencia: CC BY 3.0

Colegiata Santa Juliana

Es, sin lugar a dudas, uno de los puntos estratégicos de la villa tanto a nivel histórico como cultural. Es más, el nombre de Santillana deriva de “Santa Juliana”. Por si fuera poco la Iglesia, que data del siglo XII, es una auténtica joya en cuanto a románico se refiere. Es más, es considerado como el monumento de estilo más importante de la comunidad autónoma. Merece muchísimo la pena descubrir, por dentro, la Colegiata.

Plaza Mayor | Imagen de Cosal en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Plaza Mayor

Esta plaza rural es, sin lugar a dudas, una de las más espectaculares que podemos ver en nuestro país. No solamente tendremos la oportunidad de conocer el edificio del Ayuntamiento, sino también el de otros tantos que no te dejarán indiferente como son la Casa del Águila y la Parra, la Casa del Cura y, cómo no, la Torre de Don Borja y la Torre de Merino.

Santillana del Mar | Imagen de Falk2 en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Casco antiguo de la villa

Si hay algo que caracteriza a Santillana del Mar son los escudos. ¡Hay muchísimos en su parte más antigua! Te recomendamos que te pierdas por sus callejuelas y descubras todos y cada uno de sus rincones. No te puedes perder la ocasión de pisar, cómo no, las míticas Calle Cantón y Calle San Juan Infante. Son las más emblemáticas del municipio, ¡y tienes que descubrir por qué!

Santillana del Mar | Imagen de Amavisca en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

¿Por qué dicen que es “la villa de las 3 mentiras”?

Muy fácil: Porque ni es santa, ni es llana ni tiene mar. Bien es cierto que algo de santa debe de tener, por Santa Juliana que da prácticamente el nombre al municipio. Pero lo de que no tiene mar… ¡Hay que tener cuidado con eso! Ya que tanto la Ensenada de Onzapera como la Playa de Santa Justa (en la localidad de Ubiarco) se considera que pertenecen al municipio de Santillana del Mar.